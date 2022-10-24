Расселл извинился перед Сайнсом и назвал гонку худшей в сезоне
Гонщик Mercedes признал свою вину в столкновении после старта. При этом его собственная машина тоже получила серьезные повреждения
Джордж Расселл стартовал в Остине четвертым, однако в первом же повороте ударил сзади Ferrari обладателя поула Карлоса Сайнса – это привело к сходу испанца, тогда как пилота Mercedes оштрафовали на пять секунд.
Расселл закончил гонку пятым, получив, к тому же, бонус за лучшее время круга после пит-стопа перед самым финишем.
«Прежде всего я должен извиниться перед Карлосом, – сказал гонщик на медиа-сессии. – Мы уже поговорили об этом.
Я атаковал на входе в первый поворот и видел, что он снаружи от Макса [Ферстаппена]. Я ожидал, что он и останется с внешней стороны, а когда понял, что он пустил машину наперерез, уже начал торможение. Избежать контакта было невозможно.
Гонщики должны понимать, что такие вещи возможны.
Если бы он [Сайнс] так и остался бы снаружи от Макса, все закончилось бы хорошо. Я в тот момент сражался с Льюисом, а не с парнями впереди.
Ты тормозишь, а другой парень бросает машину наперерез – тут сложно что-то сделать. Но, повторюсь, вина на мне. Добавить тут нечего».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, лидирует в первом повороте после старта. Позади – разворот Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Сайнс вынужден был сразу же прекратить гонку из-за поврежденного радиатора, а вот Расселл поехал дальше с поврежденным передним крылом. По его словам, темп после этого был «никаким».
«Сначала мы посчитали, что повреждения несерьезные, – рассказал Джордж. – Но сейчас я могу признать, что воскресенье оказалось едва ли не худшим в сезоне.
Если говорить о темпе, он был просто никакущим. Я надеюсь, что мы внимательно исследуем машину и выявим повреждения, которые не заметили сразу.
Когда я понял, что не в состоянии бороться с Серхио [Пересом] и Шарлем [Леклером], осталось просто ехать к финишу. На что-то большее мы были неспособны».
Он добавил: «Баланс шасси менялся не просто по ходу отрезка, а даже внутри одного круга. Машина ехала нестабильно.
Единственное – после первого пит-стопа откуда-то появилась скорость, и я смог биться с Серхио и Шарлем. Много кругов я держался за ними вплотную, открывал DRS. Даже странно, что мне это удавалось.
Но на первом и третьем отрезках машина просто не ехала».
Благодаря 11 очкам в Остине Расселл остался в таблице общего зачета на четвертой строчке, его преимущество над Карлосом Сайнсом выросло до 16 баллов.
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