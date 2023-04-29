Расселл извинился перед Максом после гонки
Сразу после финиша гонщик Mercedes подошел к сопернику, но тот все равно остался не особенно доволен
На старте спринта в Баку Макс Ферстаппен и Джордж Расселл сошлись в довольно жесткой борьбе за третье место. Во втором повороте между их машинами произошел контакт, а в третьем, уходя от еще одного столкновения, пилот Red Bull по касательной задел барьер.
Расселл вышел вперед, но на рестарте через несколько кругов Макс вернул себе третье место и больше не уступил его до клетчатого флага.
Сразу после финиша в официальную трансляцию попал любопытный эпизод. Расселл, едва покинув кокпит, подошел к Ферстаппену и что-то сказал тому, даже не снимая шлема.
«У нас у всех не было сцепления», – ответил действующий чемпион.
Расселл добавил еще что-то.
«Ладно, но только помни, что в следующий раз я тоже стану действовать так», – бросил голландец вслед удаляющемуся сопернику.
Эксперт Sky F1 Карун Чандок сделал в эфире очевидное предположение, что Джордж принес Ферстаппену свои извинения за столкновение.
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