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Расселл извинился перед Максом после гонки

Сразу после финиша гонщик Mercedes подошел к сопернику, но тот все равно остался не особенно доволен

Александр Кабановский
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Расселл извинился перед Максом после гонки

На старте спринта в Баку Макс Ферстаппен и Джордж Расселл сошлись в довольно жесткой борьбе за третье место. Во втором повороте между их машинами произошел контакт, а в третьем, уходя от еще одного столкновения, пилот Red Bull по касательной задел барьер. 

Расселл вышел вперед, но на рестарте через несколько кругов Макс вернул себе третье место и больше не уступил его до клетчатого флага. 

Сразу после финиша в официальную трансляцию попал любопытный эпизод. Расселл, едва покинув кокпит, подошел к Ферстаппену и что-то сказал тому, даже не снимая шлема. 

«У нас у всех не было сцепления», – ответил действующий чемпион.

Расселл добавил еще что-то.

«Ладно, но только помни, что в следующий раз я тоже стану действовать так», – бросил голландец вслед удаляющемуся сопернику.

Эксперт Sky F1 Карун Чандок сделал в эфире очевидное предположение, что Джордж принес Ферстаппену свои извинения за столкновение. 

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Перес обогнал Леклера и выиграл спринт в Баку

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