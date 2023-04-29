Расселл извинился перед Максом после гонки

На старте спринта в Баку Макс Ферстаппен и Джордж Расселл сошлись в довольно жесткой борьбе за третье место. Во втором повороте между их машинами произошел контакт, а в третьем, уходя от еще одного столкновения, пилот Red Bull по касательной задел барьер.

Расселл вышел вперед, но на рестарте через несколько кругов Макс вернул себе третье место и больше не уступил его до клетчатого флага.

Сразу после финиша в официальную трансляцию попал любопытный эпизод. Расселл, едва покинув кокпит, подошел к Ферстаппену и что-то сказал тому, даже не снимая шлема.

«У нас у всех не было сцепления», – ответил действующий чемпион.

Расселл добавил еще что-то.

«Ладно, но только помни, что в следующий раз я тоже стану действовать так», – бросил голландец вслед удаляющемуся сопернику.

Эксперт Sky F1 Карун Чандок сделал в эфире очевидное предположение, что Джордж принес Ферстаппену свои извинения за столкновение.