Расселл извинился перед Боттасом

Проводя в составе Williams третий сезон, Джордж Расселл так пока не смог заработать ни одного очка (не считая тех двух. что принесла ему единственная гонка за Mercedes). В минувший уик-энд на трассе Энцо и Дино Феррари британец имел отличный шанс финишировать в десятке, но попал в серьезную аварию при попытке обогнать Валттери Боттаса.

Выбравшись из разбитой машины, Расселл подошел к Боттасу, который оставался в кокпите, спросил его: «Ты что, хотел убить нас обоих?» – и ударил по шлему. После этого Джордж сказал в интервью, что Боттас оборонялся так жестко из-за персональных отношений между двумя гонщиками, которых многие считают соперниками по борьбе за место в Mercedes на будущий сезон.

В понедельник Расселл опубликовал в социальных сетях заявление, в котором просит извинить его за воскресное поведение.

«Это был не тот день, которым можно гордиться, – написал гонщик. – Я знал, что это была одна из лучших возможностей заработать очки в нынешнем сезоне. Когда эти очки имеют для вас столь серьезное значение, вы порой идете на риск.

Он не оправдался, и я должен взять на себя ответственность за это. У меня было время, чтобы осмыслить случившееся. И я знаю, что должен был лучше справиться со всей этой ситуацией. В пылу борьбы эмоции могут зашкаливать, а вчера я целиком отдал себя сражению.

Я приношу извинения Валттери, своей команде и всем, кого задели мои поступки. Я не такой, я ожидаю от себя большего – и знаю, что этого же ожидают другие. Я вынес серьезные уроки из этого уик-энда, такой опыт позволит мне стать лучше как гонщику и человеку.

Сейчас я полностью сконцентрирован на Португалии и своих шансах показать, какой я на самом деле. Спасибо всем за сообщения, как позитивные, так и негативные. Они все помогли мне стать сильнее».