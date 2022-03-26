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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Расселл: Из-за "козления" мы не можем улучшить машину

По словам гонщика Mercedes, у команды пока нет решения проблемы с колебаниями корпуса болида

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Расселл: Из-за "козления" мы не можем улучшить машину
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Квалификация Формулы 1 в Джидде для Mercedes явно не задалась. Из-за неверных настроек гонщик коллектива Льюис Хэмилтон не прошел в Q2 впервые с 2017 года, по итогам сессии заняв только 16-ю позицию. В сравнении с результатом семикратного чемпиона, у напарника Хэмилтона Джорджа Расселла квалификация прошла более успешно: пилот финишировал шестым, на 9 десятых отстав от обладателя поула Серхио Переса.

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Несмотря на проблемы с автомобилем, Расселл оказался недоволен таким результатом. По словам британца, он не смог выжать максимум из машины.

«Не очень доволен, если честно, – рассказал Расселл. – Мы здесь не для того, чтобы сражаться за 5-6 места. Для команды это был очень трудный день, попасть в нужные настройки действительно сложно. Мы с Льюисом пошли по разному пути с точки зрения настроек, и, очевидно, это не сработало; к тому же, это подтверждают и наши данные. Лично я думаю, что был бы доволен пятой позицией, если бы оказался быстрее на половину десятой секунды. Это было возможно, если я смог бы собрать все воедино. Но это именно та позиция, на которой мы находимся в данный момент.

Это все непросто, потому что мы устремляем все наши усилия на борьбу с “козлением”, и это не позволяет нам сосредоточится на других вещах. А мне, как гонщику, это не дает полностью сфокусироваться на том, как я еду.

Мы в той же ситуации, в какой были с первого дня. У нас есть эта проблема с колебаниями, решить которую можно только “задрав” машину очень высоко – но с этим граунд-эффектом при таком раскладе мы потеряем всю прижимную силу. Мы знаем, что если сможем прижать болид к земле, то тогда отыграем много времени с круга – но в данный момент мы не можем этого добиться».

Дополнительная информация: Адам Купер

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