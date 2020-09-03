Расселл и Латифи: Сохраним название и культуру Williams

Сегодня было объявлено о том, что семья Уильямс больше не будет руководить командой Williams. Клэр Уильямс, дочь основателя команды Фрэнка Уильямса, покинет руководящий пост после Гран При Италии.

Семья руководила Williams на протяжении 53 лет существования команды. За это время она девять раз выиграла Кубок конструкторов и семь раз личный чемпионат пилотов.

«Конечно, это грустный день для нас, – сказал пилот Williams Джордж Расселл. – Лично мне Фрэнк и Клэр дали первый шанс в Формуле 1. И я очень благодарен за возможность выступать в такой престижной команде.

Грустно видеть, как семья Уильямс уходит, но история WIlliams продолжится. Мы сохраним это название и будем представлять имя этой семьи».

Расселла поддержал его напарник Николя Латифи: «Я был шокирован этими новостями. Да, узнав о продаже команды, я подумал о чем-то таком, мог этого ожидать.

Я еще сезона здесь не провел, но частью команды являюсь с прошлого года. Для меня возможность начать карьеру в Williams навсегда останется особенным моментом. Они многим пилотам дали их первые шансы.

Мы сохраним культуру команды, она никуда не денется из-за ухода семьи Уильямс».

В августе Williams была выкуплена американским фондом Dorilton Capital. Кем компания заменит Уильямс после этапа в Монце пока не известно.