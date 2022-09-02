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Трибуны трассы в Зандфорте едва успели поприветствовать появление на прассе своего главного кумира Макса Ферстаппена, как ликование сменилось напряженной тишиной. Машина лидера сезона остановилась на первом секторе трассы.

Как позже сообщила команда Red Bull, дело было в отказе трансмиссии. На машине голландца стояла «пятничная» коробка передач – одна из тех, что уже почти выработала свой ресурс и использовалась только по пятницам. Примечательно, что перед началом уик-энда FIA позволила сорвать с нее пломбу и заменить одну из внутренних деталей.

Таким образом, Ферстаппену не грозил штраф за установку новой коробки, однако он практически полностью потерял часовую сессию, успех проехать всего несколько быстрых кругов.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, после остановки на трассе Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

В отсутствие действующего чемпиона лучшее время показал Джордж Расселл. Пилот Mercedes уже показал силу W13 на медленных трассах, выиграв квалификацию в Венгрии – а сейчас подтвердил ее. Британец проехал свое лучший круг за 1:12.455 и на 0,240 опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона.

При этом на машине семикратного чемпиона стоял один из старых моторов, уже имеющих большой пробег и потерявших в мощности.

По ходу заездов Хэмилтон оказался под огнем критики со стороны соперников за создание помех. Тем, что Льюис не особенно быстро ехал прямо по траектории, остались недовольны оба пилота Ferrari и Кевин Магнуссен из Haas.

Карлос Сайнс остался по скорости третьим (+0,390), две следующие строчки протокола заняли гонщики McLaren. Шарль Леклер показал шестую скорость.

Единственный оставшийся на трассе пилот Red Bull Серхио Перес лишь чудом не разбил машину в девятом повороте. Мексиканец проехал вплотную к барьеру с смог вернуться на асфальт. Однако его итоговое время оказалось только седьмым – в секунде от Расселла.

Эстебан Окон, Alpine A522 Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

В десятку также вошли оба представителя Alpine и Алекс Элбон из Williams.

Все пилоты показали свои лучшие результаты на мягких шинах Soft. Более жесткий состав был только у Лэнса Стролла с Себастьяном Феттелем, а Мак Ферстаппен вообще успел поездить только на Hard.

Сессия обошлась без происшествий, хотя многие пилоты выезжали в гравий в связке 11-го и 12-го поворотов – именно там находится «фейковый гравий». Кроме того, Гуаньюй Чжоу просидел первую половину бокса в гараже, где механики Alfa Romeo работали с его машиной.

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