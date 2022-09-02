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Формула 1 / Гран При Нидерландов Отчет о тренировке

Расселл и Хэмилтон опередили соперников в дебюте Гран При Нидерландов

После поломки у Макса Ферстаппена в самом начале первой тренировки протокол возглавили гонщики Mercedes

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Расселл и Хэмилтон опередили соперников в дебюте Гран При Нидерландов
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Трибуны трассы в Зандфорте едва успели поприветствовать появление на прассе своего главного кумира Макса Ферстаппена, как ликование сменилось напряженной тишиной. Машина лидера сезона остановилась на первом секторе трассы. 

Как позже сообщила команда Red Bull, дело было в отказе трансмиссии. На машине голландца стояла «пятничная» коробка передач – одна из тех, что уже почти выработала свой ресурс и использовалась только по пятницам. Примечательно, что перед началом уик-энда FIA позволила сорвать с нее пломбу и заменить одну из внутренних деталей.

Таким образом, Ферстаппену не грозил штраф за установку новой коробки, однако он практически полностью потерял часовую сессию, успех проехать всего несколько быстрых кругов. 

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, после остановки на трассе

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, после остановки на трассе

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

В отсутствие действующего чемпиона лучшее время показал Джордж Расселл. Пилот Mercedes уже показал силу W13 на медленных трассах, выиграв квалификацию в Венгрии – а сейчас подтвердил ее. Британец проехал свое лучший круг за 1:12.455 и на 0,240 опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона. 

При этом на машине семикратного чемпиона стоял один из старых моторов, уже имеющих большой пробег и потерявших в мощности. 

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По ходу заездов Хэмилтон оказался под огнем критики со стороны соперников за создание помех. Тем, что Льюис не особенно быстро ехал прямо по траектории, остались недовольны оба пилота Ferrari и Кевин Магнуссен из Haas. 

Карлос Сайнс остался по скорости третьим (+0,390), две следующие строчки протокола заняли гонщики McLaren. Шарль Леклер показал шестую скорость.

Единственный оставшийся на трассе пилот Red Bull Серхио Перес лишь чудом не разбил машину в девятом повороте. Мексиканец проехал вплотную к барьеру с смог вернуться на асфальт. Однако его итоговое время оказалось только седьмым – в секунде от Расселла.

Эстебан Окон, Alpine A522

Эстебан Окон, Alpine A522

Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

В десятку также вошли оба представителя Alpine и Алекс Элбон из Williams.

Все пилоты показали свои лучшие результаты на мягких шинах Soft. Более жесткий состав был только у Лэнса Стролла с Себастьяном Феттелем, а Мак  Ферстаппен вообще успел поездить только на Hard.

Сессия обошлась без происшествий, хотя многие пилоты выезжали в гравий в связке 11-го и 12-го поворотов – именно там находится «фейковый гравий». Кроме того, Гуаньюй Чжоу просидел первую половину бокса в гараже, где механики Alfa Romeo работали с его машиной.

Результаты первой тренировки Гран При Нидерландов

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 29 1'12.455  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 28 1'12.695 0.240
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 30 1'12.845 0.390
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 32 1'12.929 0.474
5 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 31 1'13.077 0.622
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 30 1'13.127 0.672
7 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 30 1'13.416 0.961
8 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 31 1'13.633 1.178
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 33 1'13.963 1.508
10 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 29 1'14.063 1.608
11 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 29 1'14.163 1.708
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 30 1'14.257 1.802
13 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 31 1'14.405 1.950
14 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 28 1'14.474 2.019
15 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 28 1'14.500 2.045
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 18 1'14.534 2.079
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 31 1'14.630 2.175
18 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 22 1'14.695 2.240
19 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 7 1'14.714 2.259
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 33 1'15.122 2.667
Полные результаты

 

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