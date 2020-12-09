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Формула 1 / Новость

Расселл и Боттас отказались от своих команд. Пока только в инстаграме

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Расселл и Боттас отказались от своих команд. Пока только в инстаграме
Автор:
, редактор

Джордж и Валттери поменяются местами? На это намекают профили соцсетей

С тех пор, как Джордж Расселл безошибочно провел Гран При Сахира за рулем Mercedes, не утихают слухи о его возможном переходе в немецкую команду. Новую подпитку они нашли в инстаграме британского пилота.

После Сахира Расселл убрал из своего профиля запись о том, что является пилотом Williams, обозначив себя как гонщика Формулы 1. Параллельно с этим Валттери Боттас убрал из профиля информацию о том, что является пилотом Mercedes. Это навело болельщиков на мысль, что гонщики могут поменяться местами.

На эту теорию уже отреагировала Mercedes – и тоже в инстаграме. «Это просто профиль в инстаграме, не придавайте ему большого значения», – говорится теперь в описании команды.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас , Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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