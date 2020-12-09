Расселл и Боттас отказались от своих команд. Пока только в инстаграме
Джордж и Валттери поменяются местами? На это намекают профили соцсетей
С тех пор, как Джордж Расселл безошибочно провел Гран При Сахира за рулем Mercedes, не утихают слухи о его возможном переходе в немецкую команду. Новую подпитку они нашли в инстаграме британского пилота.
После Сахира Расселл убрал из своего профиля запись о том, что является пилотом Williams, обозначив себя как гонщика Формулы 1. Параллельно с этим Валттери Боттас убрал из профиля информацию о том, что является пилотом Mercedes. Это навело болельщиков на мысль, что гонщики могут поменяться местами.
На эту теорию уже отреагировала Mercedes – и тоже в инстаграме. «Это просто профиль в инстаграме, не придавайте ему большого значения», – говорится теперь в описании команды.
Читайте также:
Предыдущая новость
Слухи: Liberty попробует убедить Red Bull взять Переса
Следующая новость
«Нельзя так ошибаться в Ф1». Штайнер дал совет Мазепину
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Валттери Боттас , Джордж Расселл
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин