Расселл и Боттас отказались от своих команд. Пока только в инстаграме

С тех пор, как Джордж Расселл безошибочно провел Гран При Сахира за рулем Mercedes, не утихают слухи о его возможном переходе в немецкую команду. Новую подпитку они нашли в инстаграме британского пилота.

После Сахира Расселл убрал из своего профиля запись о том, что является пилотом Williams, обозначив себя как гонщика Формулы 1. Параллельно с этим Валттери Боттас убрал из профиля информацию о том, что является пилотом Mercedes. Это навело болельщиков на мысль, что гонщики могут поменяться местами.

На эту теорию уже отреагировала Mercedes – и тоже в инстаграме. «Это просто профиль в инстаграме, не придавайте ему большого значения», – говорится теперь в описании команды.