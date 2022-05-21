Расселл: Ferrari ездили не с полной мощностью

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Вчера в финальной пятничной тренировке Гран При Испании Джордж Расселл показал второе время, проиграв Шарлю Леклеру всего одну десятую секунды и примерно столько же выиграв у своего напарника по Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Однако после заездов Расселл признался, что несмотря на очевидный прогресс его команды, пока говорить о сокращении отставания от лидеров рано, посоветовав как минимум дождаться воскресенья.

«Я пока не готов сказать, что у нас все замечательно, – заявил Расселл. – В Майами я был быстрейшим в пятницу, а тут лишь второй. Автомобиль стал ехать иначе, у него сместились пределы возможностей, а на прямых пропало козление, что определенно отличная новость.

Однако мы все еще экспериментируем, ищем разные настройки, чтобы быстрее проходить повороты. Я думаю Red Bull остаются очень быстры, это команда, на которую следует ориентироваться. К тому же я не думаю, что результаты тренировок показательны. Полагаю, мы уступаем Ferrari гораздо больше, так как они тренировались в режиме ограничения мощности двигателей.

Собственно, вопрос лишь в том, сможем ли мы существенно прибавить в воскресенье относительно первых гонок сезона. Проблемой является серьезная деградация шин. Над этим сконцентрируются наши инженеры. Пока же дело обстоит так, что нам придется совершить четыре-пять пит-стопов. А нужно свести их количество к двум. Думаю, это минимум, на который пойдут все команды.

Что касается козления, то мы не нашли окончательного решения этой проблемы. Скорее мы приблизились к тому, чтобы находить оптимальные настройки с наименьшим козлением и при этом с наименьшей потерей в прижиме и в скорости».