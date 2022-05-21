Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Леклер: Мы легко выиграем поул, но проиграем гонку Следующая / Сайнсу понравилась обновленная Ferrari, но не ее настройки
Формула 1 / Гран При Испании Новости

Расселл: Ferrari ездили не с полной мощностью

По мнению пилота Mercedes, их отставание от лидеров в гонке и квалификации будет сильнее, чем на тренировке

Автор:
, Редактор
Расселл: Ferrari ездили не с полной мощностью
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Вчера в финальной пятничной тренировке Гран При Испании Джордж Расселл показал второе время, проиграв Шарлю Леклеру всего одну десятую секунды и примерно столько же выиграв у своего напарника по Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Однако после заездов Расселл признался, что несмотря на очевидный прогресс его команды, пока говорить о сокращении отставания от лидеров рано, посоветовав как минимум дождаться воскресенья.

«Я пока не готов сказать, что у нас все замечательно, – заявил Расселл. – В Майами я был быстрейшим в пятницу, а тут лишь второй. Автомобиль стал ехать иначе, у него сместились пределы возможностей, а на прямых пропало козление, что определенно отличная новость.

Однако мы все еще экспериментируем, ищем разные настройки, чтобы быстрее проходить повороты. Я думаю Red Bull остаются очень быстры, это команда, на которую следует ориентироваться. К тому же я не думаю, что результаты тренировок показательны. Полагаю, мы уступаем Ferrari гораздо больше, так как они тренировались в режиме ограничения мощности двигателей.

Собственно, вопрос лишь в том, сможем ли мы существенно прибавить в воскресенье относительно первых гонок сезона. Проблемой является серьезная деградация шин. Над этим сконцентрируются наши инженеры. Пока же дело обстоит так, что нам придется совершить четыре-пять пит-стопов. А нужно свести их количество к двум. Думаю, это минимум, на который пойдут все команды.

Что касается козления, то мы не нашли окончательного решения этой проблемы. Скорее мы приблизились к тому, чтобы находить оптимальные настройки с наименьшим козлением и при этом с наименьшей потерей в прижиме и в скорости».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Леклер: Мы легко выиграем поул, но проиграем гонку
Предыдущая новость

Леклер: Мы легко выиграем поул, но проиграем гонку
Следующая новость

Сайнсу понравилась обновленная Ferrari, но не ее настройки

Сайнсу понравилась обновленная Ferrari, но не ее настройки
Больше от
Сергей Иванов
Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку Гран При Испании
Формула 1

Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива Гран При Испании
Формула 1

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива

Расселл: Машина перегревалась, но не сломалась Гран При Испании
Формула 1

Расселл: Машина перегревалась, но не сломалась

Джордж Расселл Больше от
Джордж Расселл
Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне Гран При Испании
Формула 1

Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне

Отставание от Расселла поставило Хэмилтона в тупик Гран При Испании
Формула 1

Отставание от Расселла поставило Хэмилтона в тупик

В Mercedes перевели обоих гонщиков на второй мотор Гран При Испании
Формула 1

В Mercedes перевели обоих гонщиков на второй мотор

Самое важное:

Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне

Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку
Формула 1 Формула 1

Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива
Формула 1 Формула 1

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива

В Ferrari не смогли установить причину схода Леклера
Формула 1 Формула 1

В Ferrari не смогли установить причину схода Леклера

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.