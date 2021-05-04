Расселл: Это была самая тяжелая гонка с 2019-го

Джордж Расселл едва не пробился в третий сегмент квалификации Гран При Португалии, став 11-м. Однако в гонке британец быстро потерял позиции и финишировал только 16-м.

Расселл признал, что заезд дался ему крайне тяжело из-за проблем с аэродинамикой болида, вызванных ветром на трассе.

«У нас определенно были огромные проблемы, – сказал Расселл. – Вероятно, это была наша самая трудная гонка с 2019 года. Я с самого начала говорил, что мы знаем сильные и слабые стороны своей машины. Она невероятно чувствительна в плане аэродинамики.

В более спокойных условиях в Имоле скорость у нас была. В квалификации в Q2 все было спокойно и скорость тоже была. А в гонке ее не было совсем. К сожалению, такова природа нашей машины. В двух из трех гонок было очень ветренно. Надеюсь, дальше по сезону такого не будет».