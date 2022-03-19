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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Расселл: Если окажусь вторым номером – значит, плохо работаю

Гонщик Mercedes не верит, что руководство может присвоить ему статус ведомого

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Расселл: Если окажусь вторым номером – значит, плохо работаю
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Еще до начала нового сезона Формулы 1 босс Mercedes Тото Вольф заявлял, что у Льюиса Хэмилтона и его напарника Джорджа Расселла будут одинаковые возможности в команде.

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Не все эксперты и болельщики, наученные опытом главного помощника Хэмилтона Валттери Боттаса, верят в слова Вольфа. Однако сам Расселл ожидает, что в коллективе у них с семикратным чемпионом и вправду не будет намеренного деления на первого и второго номера. По словам Джорджа, он будет разочарован, если вдруг окажется в позиции ведомого. 

«Если я буду хорошо выступать, то никогда не окажусь в этой позиции, – приводит слова Расселла Planetf1 со ссылкой на PA Sport. – Я был бы разочарован, если бы оказался в такой ситуации, поскольку это бы означало, что я не выполнил свою работу. И если кто-то вдруг попал в такое положение, то он может быть разочарован только в себе, а не в ком-то другом: так получилось, потому что он недостаточно хорошо выступал.

Не думаю, что до этого вообще дойдет. Мы с Льюисом находимся на разных этапах карьеры, и ему нечего доказывать. Он истинно хочет, чтобы я преуспел, и желает помочь в этом».

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