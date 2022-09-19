Расселл допустил, что Mercedes 2023 года будет без понтонов

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В начале сезона 2022 года команда Mercedes удивила сначала необычной конструкцией своих машин с крайне минималистичными боковыми понтонами, а затем тем, что по скорости новый болид не мог соперничать с Red Bull и Ferrari.

Учитывая, что в Red Bull и в Скудерии сделали ставку как раз на наличие ощутимых понтонов, многие ждали, что Mercedes скопирует это решение. Но, похоже, команда сохранит необычный концепт и на следующий год.

«Не думаю, что это исключено, – сказал по поводу сохранения маленьких понтонов пилот Mercedes Джордж Расселл. – Да, у нас уникальный дизайн понтонов и мы можем как сохранить его, так и полностью сменить философию. Однако дело в том, что проблемы нашей машины связаны не с дизайном понтонов.

Мы прекрасно понимаем, почему мы быстры на таких трассах, как в Зандфорте и Будапеште, и почему уступаем в Монце и в Спа. Но понимать – это не значит суметь все быстро исправить. К счастью, до следующего сезона у нас еще есть время и мы точно двигаемся в верном направлении».

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