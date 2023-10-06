Расселл: Даже третий результат был выше наших ожиданий

Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон показали третью и пятую скорость в пятничной сессии на трассе «Лосаил». Однако после того, как соперников из McLaren переставили назад из-за нарушения границ трассы, пилоты на черных машинах получили возможность стартовать в главной гонке этапа вторым и третьим.

После дневной тренировки, где результаты Mercedes были куда более скромными, такая скорость команды из Брэкли удивила многих. Как оказалось, и ее саму тоже.

«День выдался весьма непростым для всех, – рассказал Расселл. – Новый асфальт оказался очень скользким, да еще и порывистый ветер, который выносил песок на асфальт.

Вдобавок, скорости по ходу квалификации были намного выше, чем в тренировке. Но для нас все прошло хорошо, я был рад и третьему месту – это уже лучше, чем мы рассчитывали».

Говоря об ожиданиях от гонки, Джордж добавил: «Ландо [Норрис] и McLaren сейчас очень быстры. Понятно, что Red Bull и Макс [Ферстаппен] вообще в своей лиге. Впрочем, для нас главной сейчас является борьба с Ferrari за второе место в Кубке конструкторов. Об этом нам и надо прежде всего думать».

Пилоты Скудерии скверно справились с квалификацией и начнут борьбу только пятым и 12-м.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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