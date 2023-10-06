Расселл: Даже третий результат был выше наших ожиданий
Пос ловам британского пилота, в команде Mercedes не рассчитывали на столь успешное выступление в квалификации Гран При Катара
Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон показали третью и пятую скорость в пятничной сессии на трассе «Лосаил». Однако после того, как соперников из McLaren переставили назад из-за нарушения границ трассы, пилоты на черных машинах получили возможность стартовать в главной гонке этапа вторым и третьим.
После дневной тренировки, где результаты Mercedes были куда более скромными, такая скорость команды из Брэкли удивила многих. Как оказалось, и ее саму тоже.
«День выдался весьма непростым для всех, – рассказал Расселл. – Новый асфальт оказался очень скользким, да еще и порывистый ветер, который выносил песок на асфальт.
Вдобавок, скорости по ходу квалификации были намного выше, чем в тренировке. Но для нас все прошло хорошо, я был рад и третьему месту – это уже лучше, чем мы рассчитывали».
Говоря об ожиданиях от гонки, Джордж добавил: «Ландо [Норрис] и McLaren сейчас очень быстры. Понятно, что Red Bull и Макс [Ферстаппен] вообще в своей лиге. Впрочем, для нас главной сейчас является борьба с Ferrari за второе место в Кубке конструкторов. Об этом нам и надо прежде всего думать».
Пилоты Скудерии скверно справились с квалификацией и начнут борьбу только пятым и 12-м.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Стартовая решетка Гран При Катара
«Команда классно отработала, а я все испортил». Норрис об ошибке в квалификации
Стартовая решетка спринта Гран При Катара
Стартовая решетка спринта Гран При Катара Стартовая решетка спринта Гран При Катара
Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Гран При Катара: дуэли в квалификациях Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Катара
Стартовая решетка Гран При Катара Стартовая решетка Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
«На моем месте должен быть он». Льюису не понравился штраф Норриса
«На моем месте должен быть он». Льюису не понравился штраф Норриса «На моем месте должен быть он». Льюису не понравился штраф Норриса
Расселл рассказал, кому из соперников по Ф1 завидовал в начале карьеры
Расселл рассказал, кому из соперников по Ф1 завидовал в начале карьеры Расселл рассказал, кому из соперников по Ф1 завидовал в начале карьеры
Самое важное:
«Они стали зерниться уже на прогревочном круге». Сайнс назвал ошибкой выбор Soft
«Они стали зерниться уже на прогревочном круге». Сайнс назвал ошибкой выбор Soft «Они стали зерниться уже на прогревочном круге». Сайнс назвал ошибкой выбор Soft
Леклера оштрафовали после спринта, он потерял седьмое место
Леклера оштрафовали после спринта, он потерял седьмое место Леклера оштрафовали после спринта, он потерял седьмое место
Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1
Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1 Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.