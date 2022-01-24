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Расселл: Даже рад, что в 2020 году не победил за Mercedes в Бахрейне

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Джордж Расселл нашел плюсы в том, что у него не получилось забраться на подиум во время гонки в Сахире два года назад

Расселл: Даже рад, что в 2020 году не победил за Mercedes в Бахрейне

Во время Гран При Сахира 2020 года заболевшего коронавирусом Льюиса Хэмилтона заменил Джордж Расселл. Несмотря на заминку на одном из пит-стопов, британец оставался одним из претендентов на победу, пока поздний прокол окончательно не лишил пилота шансов на завершение дня в топ-3. 

Тем не менее Расселл не жалеет, что в тот момент события развернулись именно таким образом. Он считает, что иначе победа была бы слишком похожа на сказку.

«Я хочу быть максимально совершенным гонщиком, чтобы через 20 лет оглянуться назад и сказать: “Это была невероятно сильная карьера, и благодаря каждому достигнутому результату я становился лучшей версией себя как гонщика”, – рассказал Расселл Crash.net. – Я верю, что потеря победы в Бахрейне сделала меня сильнее. В каком-то смысле тот выигрыш был бы слишком сказочным – возможно, я бы даже не оценил достижение так, как следовало.

Я научился хорошо справляться с разочарованиями не только благодаря тому опыту с Mercedes. Вы знаете, что чемпионат не выигрывается или проигрывается в одной гонке: все развивается по ходу сезона. У тебя всегда будут неудачные уик-энды – или, наоборот, успешные моменты. Но если ты не сможешь оправиться от разочарований, то только навредишь себе и команде.

Думаю, люди, которым было легко на протяжении всей карьеры, после столкновения с этими разочарованиями не могут быстро и безболезненно вернуться в норму. И именно поэтому я благодарен, что несколько раз оказывался в таком положении, поскольку это сделало меня более устойчивым к потрясениям. Да, я бы хотел выиграть ту гонку в Сахире, но я не желаю, чтобы о моей карьере запомнили по этому моменту».  

2022 год Расселл проведет в составе Mercedes: до этого Джордж три сезона выступал за Williams.

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