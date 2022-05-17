Расселл быстрее Хэма? Ничего удивительного, считает Вольф

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Дордж Расселл пришел в команду Mercedes только в этом году, но сейчас именно он опережает своего опытного напарника, семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона в личном зачете. Это тем более удивительно, что в 2022 году в Ф1 сменился технический регламент, и именно молодой, а не опытный гонщик пока лучше справляется с непростым болидом нового поколения.

Данный факт многим кажется удивительным, но только не главе команды Тото Вольфу. Вот что он ответил на прямой вопрос о том, удивляет ли его намечающееся доминирование Расселла над Хэмилтоном.

«Джордж стал чемпионом Формулы 3 в своем дебютном сезоне, и вспомните, как он тогда ставил лучшее время круга, – сказал Вольф. – Затем он сильно выступал в Формуле 2. Уже тогда мы знали, что он хорош.

Потом он прошел школу в Williams, что прибавило ему опыта. Так что я никогда не сомневался, что он будет очень хорош. И сейчас мы видим подтверждение этому.

Мне очень нравится его отношение к делу. Он очень рационален, независимо от того, является ли он быстрейшим на тренировке или лишь борется за 11-е место. Он всегда использует все свои знания и умения, чтобы показать максимальный результат.

К тому же он очень быстро интегрировался в команду. Такое впечатление, что он всегда работал с нами. Думаю, у нас сейчас лучшая пара пилотов».