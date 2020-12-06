Расселл: Было так обидно, что сразу родителям позвонил

Джордж Расселл имел высокие шансы выиграть Гран При Сахира – однако неразбериха, возникшая в боксах в момент выезда автомобиля безопасности, и медленный прокол ближе к финишу не дали британцу финишировать выше 8-го места.

Вскоре после финиша пилот поделился своими эмоциями с голландским каналом Ziggo Sport: «Были случаи, когда победа уходила у меня из-под носа, но чтобы это случалось дважды… В это сложно поверить. Я сегодня буквально вывернулся наизнанку, в гонке все было под контролем – особенно в самом начале. Да и когда выехал автомобиль безопасности, я чувствовал себя уверенно.

После сумбура с пит-стопами я совершил несколько хороших обгонов, меня подгонял азарт, и я был готов побороться с Серхио за победу. Да, эта борьба была бы плотной – но я уверен, что смог бы выиграть. Но тут еще одна проблема…

В итоге было очень обидно, чертовски обидно в момент, когда я покидал машину. Я даже сразу позвонил родителям. Они сказали, что мне стоит гордиться собой – то же самое мне сказали Тото, Джеймс и Боно [ключевые инженеры команды Джеймс Воулз и Питер Боннингтон]. И я горд тем, чего смог добиться. Надеюсь, я подкинул Тото проблем, с которыми ему придется разбираться в будущем – когда придется принимать решение о составе команды».