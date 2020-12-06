Расселл: Было так обидно, что сразу родителям позвонил
Британский пилот рассказал журналистам, что со столь масштабным невезением в гонках ему сталкиваться еще не приходилось
Джордж Расселл имел высокие шансы выиграть Гран При Сахира – однако неразбериха, возникшая в боксах в момент выезда автомобиля безопасности, и медленный прокол ближе к финишу не дали британцу финишировать выше 8-го места.
Вскоре после финиша пилот поделился своими эмоциями с голландским каналом Ziggo Sport: «Были случаи, когда победа уходила у меня из-под носа, но чтобы это случалось дважды… В это сложно поверить. Я сегодня буквально вывернулся наизнанку, в гонке все было под контролем – особенно в самом начале. Да и когда выехал автомобиль безопасности, я чувствовал себя уверенно.
После сумбура с пит-стопами я совершил несколько хороших обгонов, меня подгонял азарт, и я был готов побороться с Серхио за победу. Да, эта борьба была бы плотной – но я уверен, что смог бы выиграть. Но тут еще одна проблема…
В итоге было очень обидно, чертовски обидно в момент, когда я покидал машину. Я даже сразу позвонил родителям. Они сказали, что мне стоит гордиться собой – то же самое мне сказали Тото, Джеймс и Боно [ключевые инженеры команды Джеймс Воулз и Питер Боннингтон]. И я горд тем, чего смог добиться. Надеюсь, я подкинул Тото проблем, с которыми ему придется разбираться в будущем – когда придется принимать решение о составе команды».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Сахира
|Пилоты
|Джордж Расселл
|Автор
|Кирилл Качнов