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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Расселл: Было нечего терять и я рискнул

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Пилот Williams намерен побороться и за лидерство в гонке

Расселл: Было нечего терять и я рискнул

Джордж Расселл сенсационно занял второе место в дождевой квалификации Гран При Бельгии. Пилот Williams показал шикарный результат последним кругом, сместив Льюиса Хэмилтона с первого места. Однако затем поул у Расселла отобрал Макс Ферстаппен.

Расселл объяснить свой успех готовностью рискнуть на мокрой трассе.  

«Честно говоря, даже не знаю, что сказать. Я думал, что мы хорошо поработали, уже когда вышли из Q1, – сказал Расселл. – А теперь я стою на первом ряду. Думаю, команда восхитительно поработала. Мы все время выезжали на трассу в нужный момент. Ощущение от машины отличные, так что я уверен в себе перед гонкой.

Думаю, на последнем круге мне повезло потому, что было нечего терять. Я уже был в Q3, что для нашей команды не нормально, поэтому просто рискнул. Мы оставили на последний круг режим максимальной мощности мотора и просто рискнули. Я так поражен. Но завтрашний заезд будет важнее, я постараюсь набрать очки».

Расселл также намерен побороться с Максом Ферстаппеном за лидерство на старте гонки: «Таков мой план. Если будет шанс, то я буду действовать».

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