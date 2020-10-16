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Формула 1 / Аналитика

Расселл был кандидатом в Mercedes. А теперь почти стал безработным

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Расселл был кандидатом в Mercedes. А теперь почти стал безработным
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Как карьера пилота Williams изменилась за несколько месяцев

Джордж Расселл оказался в неприятной ситуации под конец года. Еще летом Williams подтвердила состав на 2021 год, назвав британца одним из своих пилотов. Однако теперь его место в команде оказалось под вопросом - по крайней мере до тех пор, пока новые владельцы не утвердят решение предыдущих. 

За последние месяцы прошлогодний дебютант пережил одну из самых неприятных карьерных трансформация: еще несколько месяцев назад он считался кандидатом на место в Mercedes на следующий сезон, а теперь рискует и вовсе вылететь из Формулы 1.

В начале лета Расселла называли потенциальным напарником Льюиса Хэмилтона, если в Mercedes все же решат расстаться с Валттери Боттасом. Однако затем что-то изменилось. По некоторым слухам, сделка была заблокирована Williams, которая рассчитывала на Джорджа. Клэр Уильямс считала его ценным активом, пока вела переговоры о продаже команды, и уже 16 июля подтвердила контракт с Расселлом на 2021 год. Но спустя 6 недель у команды сменился владелец.

Казалось, ближайшее будущее Джорджа предрешено: он должен был остаться в Williams на третий сезон. Все было ясно, пока в конце сентября варианты в Ф1 не начал подыскивать Никита Мазепин.

Российский пилот смог пошатнуть наметившуюся сделку между Серхио Пересом и Haas, и мексиканец стал искать план Б. Им оказался вариант с Williams.

Самое удивительное в том, что никто не сомневался в месте Расселла в команде. Ведь она сама объявила о контракте. Однако новые акционеры имеют право пересмотреть соглашения, заключенные прежними владельцами.

Теперь положение Расселла можно назвать каким угодно, только не надежным. Если команда решит сосредоточиться на кандидатуре Переса, то британец имеет все шансы лишиться места в чемпионате. Пока ничего не решено, но сны у Джорджа теперь точно будут не такие приятные, как ранним летом.

Ситуация еще может сложиться в пользу Расселла. Но риск есть, и сам Джордж в этой ситуации лишь сторонний наблюдатель.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Роберто Кинкеро

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