Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Видео: трейлер нового сезона сериала Netflix об Ф1 Следующая / СМИ: Португалия может заменить отмененный российский этап
Формула 1 Новости

Расселл: Активная подвеска легко решила бы проблему «козления»

По мнению пилота Mercedes, возвращение активной подвески могло бы лишить машин нестабильности на прямых

Расселл: Активная подвеска легко решила бы проблему «козления»
Автор:
, редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На тестах в Барселоне практически все команды Формулы 1 столкнулись с проблемой сильных колебаний корпуса автомобиля на скоростных прямых: при этом, во время изменения дорожного просвета, колеса машин безотрывно оставались на асфальте. Так называемый эффект «козления» стал одним из следствий генерации под днищем большего количества прижимной силы в сравнении с машинами предыдущего поколения.

Читайте также:

Данный эффект не идет на пользу коллективам, и сейчас, в преддверии второй части предсезонных тестов, они стараются продумать, как от этой проблемы можно избавиться. Mercedes уже придумала в качестве временной меры добавить на днище W13 стяжки, которые должны сделать конструкцию более жесткой и, соответственно, уменьшить колебания на высокой скорости. 

Пилот «Серебряных стрел» Джордж Расселл предложил более радикальное решение: по его мнению, избавиться от этого эффекта возможно благодаря возвращению активной подвески, которая предотвращала бы «подпрыгивания». 

«Я думаю, активная подвеска решила бы эту проблему по щелчку пальцев, заодно добавив бы автомобилям скорости, – рассказал Рассел. – Я уверен, что все команды справились бы с внедрением этого элемента, и это помогло бы в будущем. Но посмотрим, что будет в Бахрейне. Уверен, что у коллективов и сейчас есть разумные идеи, чтобы разобраться с этим».

Активная подвеска была запрещена в 1994 году.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Читайте также:
 
Поделились
Видео: трейлер нового сезона сериала Netflix об Ф1
Предыдущая новость

Видео: трейлер нового сезона сериала Netflix об Ф1
Следующая новость

СМИ: Португалия может заменить отмененный российский этап

СМИ: Португалия может заменить отмененный российский этап
Больше от
Александра Шубина
Видео: трейлер нового сезона сериала Netflix об Ф1
Формула 1

Видео: трейлер нового сезона сериала Netflix об Ф1

СМИ: Вес некоторых машин Ф1 превышает минимальный
Формула 1

СМИ: Вес некоторых машин Ф1 превышает минимальный

В Джидде рассказали об изменениях трассы Формулы 1
Формула 1

В Джидде рассказали об изменениях трассы Формулы 1

Самое важное:

Что увидел эксперт на тестах в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Что увидел эксперт на тестах в Барселоне

СМИ: Португалия может заменить отмененный российский этап
Формула 1 Формула 1

СМИ: Португалия может заменить отмененный российский этап

Расселл: Активная подвеска легко решила бы проблему «козления»
Формула 1 Формула 1

Расселл: Активная подвеска легко решила бы проблему «козления»

Видео: трейлер нового сезона сериала Netflix об Ф1
Формула 1 Формула 1

Видео: трейлер нового сезона сериала Netflix об Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.