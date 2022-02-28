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На тестах в Барселоне практически все команды Формулы 1 столкнулись с проблемой сильных колебаний корпуса автомобиля на скоростных прямых: при этом, во время изменения дорожного просвета, колеса машин безотрывно оставались на асфальте. Так называемый эффект «козления» стал одним из следствий генерации под днищем большего количества прижимной силы в сравнении с машинами предыдущего поколения.

Данный эффект не идет на пользу коллективам, и сейчас, в преддверии второй части предсезонных тестов, они стараются продумать, как от этой проблемы можно избавиться. Mercedes уже придумала в качестве временной меры добавить на днище W13 стяжки, которые должны сделать конструкцию более жесткой и, соответственно, уменьшить колебания на высокой скорости.

Пилот «Серебряных стрел» Джордж Расселл предложил более радикальное решение: по его мнению, избавиться от этого эффекта возможно благодаря возвращению активной подвески, которая предотвращала бы «подпрыгивания».

«Я думаю, активная подвеска решила бы эту проблему по щелчку пальцев, заодно добавив бы автомобилям скорости, – рассказал Рассел. – Я уверен, что все команды справились бы с внедрением этого элемента, и это помогло бы в будущем. Но посмотрим, что будет в Бахрейне. Уверен, что у коллективов и сейчас есть разумные идеи, чтобы разобраться с этим».

Активная подвеска была запрещена в 1994 году.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл