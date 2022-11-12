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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

«Разбил шлемом защиту кокпита». Расселл об ошибке в квалификации

Для пилота Mercedes пятничная сессия в Сан-Паулу вышла неоднозначной. Он гарантировал себе третье место на старте спринта – но благодаря тому, что улетел в гравий

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Разбил шлемом защиту кокпита». Расселл об ошибке в квалификации
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В финале квалификации, когда все участники поспешили на трассу под начавшимся дождем, Джордж Расселл показал третье время. Британец уступил лишь главному фавориту, Максу Ферстаппену, и неожиданно быстрому Кевину Магнуссену. 

Проехав первый быстрый круг, Джордж начал второй – но ошибся на торможении в конце длинной прямой и оказался в гравии. Пилот решил проехать ловушку насквозь, чтобы воспользоваться асфальтовым участком у самого барьера. 

Но тот оказался скользким, потому при выезде на него машину занесло. Как рассказал сам Расселл, в этот момент он немного погорячился. 

Ошибка Джорджа Расселла, Mercedes W13

Ошибка Джорджа Расселла, Mercedes W13

«В тот момент у меня сильно болела голова, – рассказал он. – Шлем так болтало [при езде по гравию], что он разбил защиту кокпита. Не самый приятный опыт, должен признать. А потом задок понесло. Я решил совершить разворот на 360 градусов, ко колеса оказались в гравии. 

Похоже, это было не самое мудрое решение в моей жизни. Но в итоге все равно оказалось, что все определил первый круг». 

Говоря об итогах квалификации, он добавил: «Я испытываю смешанные эмоции. На квалификационную попытку мы выехали одними из последних, и это был очень необычный опыт. 

По ходу круга дождь все усиливался. В последнем повороте было намного больше воды, если сравнивать с разгонным кругом. Я понимал, что именно первый круг станет решающим. Так что поздравления Кевину [Магнуссену] и Haas.  

Такова уж Формула 1 – порой она приносит безумные результаты. Но для нас третье место на старте спринта – это хорошая позиция».

На вопрос о том, не получила ни его машина повреждений, британец ответил: «Их не должно быть. Но когда их грузят на эвакуатор, внутри обычно оказывается много гравия. Так что надо будет разобрать все по винтикам и выгрести его весь. А в остальном все должно быть в порядке».

Выступая за Williams, Расселл не смог заработать в Бразилии ни одного очка за карьеру. Кроме того, в 2017 году он провел на этой трассе пятничную тренировку с Force India.

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