«Разбил шлемом защиту кокпита». Расселл об ошибке в квалификации
Для пилота Mercedes пятничная сессия в Сан-Паулу вышла неоднозначной. Он гарантировал себе третье место на старте спринта – но благодаря тому, что улетел в гравий
В финале квалификации, когда все участники поспешили на трассу под начавшимся дождем, Джордж Расселл показал третье время. Британец уступил лишь главному фавориту, Максу Ферстаппену, и неожиданно быстрому Кевину Магнуссену.
Проехав первый быстрый круг, Джордж начал второй – но ошибся на торможении в конце длинной прямой и оказался в гравии. Пилот решил проехать ловушку насквозь, чтобы воспользоваться асфальтовым участком у самого барьера.
Но тот оказался скользким, потому при выезде на него машину занесло. Как рассказал сам Расселл, в этот момент он немного погорячился.
Ошибка Джорджа Расселла, Mercedes W13
«В тот момент у меня сильно болела голова, – рассказал он. – Шлем так болтало [при езде по гравию], что он разбил защиту кокпита. Не самый приятный опыт, должен признать. А потом задок понесло. Я решил совершить разворот на 360 градусов, ко колеса оказались в гравии.
Похоже, это было не самое мудрое решение в моей жизни. Но в итоге все равно оказалось, что все определил первый круг».
Говоря об итогах квалификации, он добавил: «Я испытываю смешанные эмоции. На квалификационную попытку мы выехали одними из последних, и это был очень необычный опыт.
По ходу круга дождь все усиливался. В последнем повороте было намного больше воды, если сравнивать с разгонным кругом. Я понимал, что именно первый круг станет решающим. Так что поздравления Кевину [Магнуссену] и Haas.
Такова уж Формула 1 – порой она приносит безумные результаты. Но для нас третье место на старте спринта – это хорошая позиция».
На вопрос о том, не получила ни его машина повреждений, британец ответил: «Их не должно быть. Но когда их грузят на эвакуатор, внутри обычно оказывается много гравия. Так что надо будет разобрать все по винтикам и выгрести его весь. А в остальном все должно быть в порядке».
Выступая за Williams, Расселл не смог заработать в Бразилии ни одного очка за карьеру. Кроме того, в 2017 году он провел на этой трассе пятничную тренировку с Force India.
Самое важное:
Аскона выиграл в Бахрейне, но не смог взять титул в WTCR
Гонщики Hyundai стали сильнейшими в обоих заездах в Сахире, но имя обладателя Кубка мира станет известно только на финальном этапе сезона
Невилль обогнал Эванса и возглавил Ралли Япония
Суббота на асфальтовых дорожках острова Хонсю стала острой дуэлью гонщиков Hyundai и Toyota
«Разбил шлемом защиту кокпита». Расселл об ошибке в квалификации
Для пилота Mercedes пятничная сессия в Сан-Паулу вышла неоднозначной. Он гарантировал себе третье место на старте спринта – но благодаря тому, что улетел в гравий
Штайнер о победе в квалификации: Это не везение, а заслуженный результат
По мнению руководителя Haas, первый в истории команды поул, который Кевин Магнуссен завоевал в Сан-Паулу, нельзя считать лишь следствием удачи