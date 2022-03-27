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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Рассел: Мы прогрессируем, но другие прогрессируют быстрее

Пилот Mercedes допустил, что его команда не только не догоняет лидеров, но, возможно, все больше отстает

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Рассел: Мы прогрессируем, но другие прогрессируют быстрее
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Джордж Расселл финишировал пятым на Гран При Саудовской Аравии и тем самым даже обогнал своего напарника Льюиса Хэмилтона по очкам в личном зачете. Однако, придя в команду Mercedes, он явно надеялся на большее.

После гонки Расселл не смог сказать, когда стоит ждать от Mercedes возвращения в число лидеров и даже предположил, что команда хотя и прогрессирует, но делает это очень маленькими шажками.

«К сожалению, сегодня я не мог добиться большего, – сказал Расселл. – С физической точки зрения это самая тяжелая гонка за всю мою карьеру. В целом автомобиль ощущался неплохо, просто не хватало сцепления с трассой.

Я хотел бы бороться за победы, а не за пятое место. Мы в среднем секунду с круга проигрываем гонщикам Red Bull и Ferrari. Мы делаем шаги в правильном направлении, но это какие-то маленькие, детские шажки. И я не знаю, когда мы таким образом догоним лидеров, потому, что они же тоже прогрессируют. Нам явно надо делать шаги пошире».

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