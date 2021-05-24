Расплата с жизнью и лучший результат в карьере. Как Мазепин провел Гран При Монако

Чего ждали: этапа без инцидентов

После чрезмерно аварийных первых Гран При Никита стал постепенно снижать число инцидентов за один этап. Уже в Португалии и Испании ему удалось сократить вылеты с трассы до одного за Гран При. И следующим логичным шагом был чистый уик-энд.

О важности осторожной езды в Монако перед этапом напомнил и босс Haas Гюнтер Штайнер: «Брифинг был коротким – мы объяснили им, что нельзя допускать контакты со стенами и барьерами. Если в Монако ты доехал до барьера, твоя сессия окончена».

Правда, сам же Штайнер и отметил, как сложна эта задача. Ведь на узкой и извилистой трассе в Монте-Карло стена поджидает гонщика в каждом повороте.

Никита Мазепин, Haas F1 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Как все начиналось: лучше, чем когда-либо

«Я не видел Мазепина таким счастливым с момента его прихода в Ф1», – сказал тот же Штайнер вечером после четверговых тренировок, и на то были все причины.

Никита сумел опередить Мика Шумахера в обеих практиках. К тому же, в отличие от напарника, избежал аварий. А 17-й результат в первой тренировке и вовсе поднял россиянина на новую высоту в протоколе.

Утром субботы тенденцию удалось поддержать. Да, Шумахер на этот раз был быстрее. Но немец свою машину разнес об ограждения, а Мазепин остался так же безупречен, показав 16-е время сессии.

Учитывая, что болид Шумахера в субботу так и не починили, Никита впервые выиграл квалификационную дуэль у напарника. Причем еще до старта заездов. А результаты тренировок оставляли надежду, что удастся и еще с кем-нибудь побороться.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Правда, уже в первом сегменте все пошло не так радужно. Темпа Haas вновь оказалось недостаточно для борьбы с соперниками. Мазепин показал худшее время, уступив ближайшему сопернику половину секунды. Но хотя бы опять удержался в стороне от стен.

Сам Никита объяснил результат тем, что соперники добиваются куда большего прогресса по ходу уик-энда, чем Haas.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Как все прошло: с неожиданным исходом

Борьба между Мазепиным и Шумахером завязалась уже на старте. Мик на какое-то мгновение просунул нос болида вперед, но Никита позицию отстоял. Однако Шумахер вновь атаковал в шпильке «Гранд Отель», вонзившись во внутреннюю траекторию.

Мазепин не стал хлопать дверью и рисковать сходом обеих машин, пропустив партнера вперед.

«Там было очень тесно. Знаете, это один из тех поворотов, который можно назвать слишком медленным для Формулы 1. Там вам приходится выжимать сцепление, чтобы не влететь в соперника впереди.

Когда вы сражаетесь за 19-е или 18-е место, велик риск оставить обе машины в том повороте до конца гонки. А мне совершенно не хотелось возвращаться в боксы, будучи ответственным за такое», – вполне логично пояснил Никита после финиша.

Учитывая, что за всю гонку больше никто опыта Шумахера не повторил, можно сделать два вывода. Во-первых, Мазепин изначально широковато открыл калитку. Во-вторых, там, где другие пилоты защищались бы агрессивнее, россиянин предпочел гоночный опыт и командные интересы.

Мик Шумахер, Haas VF-21, Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Выйдя вперед, Шумахер постепенно стал отъезжать от российского гонщика. Однако затем у немца возникли проблемы с силовой установкой, и Мазепин его догнал. На этот раз уже Шумахер не стал мешать партнеру и пустил его вперед.

«Думаю, жизнь иногда расплачивается с вами. Я действовал честно на первом круге. Он, в свою очередь, поступил так же», – вновь был справедлив Никита.

Когда мотор Мика заработал и немцу сменили шины, он стал быстрыми темпами настигать Мазепина. На финише пилотов разделили лишь полторы секунды. Но они были в польщу Никиты. На пятом Гран При в карьере Мазепин впервые финишировал не последним.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Чего ждать теперь: борьбы с собственной машиной

Вряд ли в Баку ситуация для Haas как-то изменится. А для самого Мазепина главным вновь будет набор опыта и избегание аварий. Азербайджанская трасса, с одной стороны, попроще, чем в Монако. С другой, стены по краям там такие же жесткие, а вот скорости ощутимо выше.

Разбиться в Баку – такое же тривиальное дело, как и в Монако. А вот провести чистый уик-энд без аварий – вполне себе достижение.

Что касается скорости, то пока Мазепин все же явно медленнее Мика. Сам Шумахер перед Монако объяснил это тем, что его стилю езды нервный болид Haas вполне подходит. А вот Никита предпочитает стабильную заднюю часть машины, которой у Haas нет.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Мы помним, как после первого сезона в Формуле 2 Мазепин жаловался, что команда не смогла построить подходящий ему болид. И тогда весь год для россиянина превратился в катастрофу. Но когда в 2020-м машина была адаптирована к требованиям Никиты, он поехал совсем иначе.

Пока же Мазепину остается лишь учиться управлять неудобной машиной. Кто знает, может опыт езды на нынешнем Haas разовьет в нем новые пилотажные навыки.