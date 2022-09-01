Расписание Гран При Японии и США изменят для тестов Pirelli

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Сейчас миланские шинники, которые с 2010 года являются монопольными поставщиками Формулы 1, работают над моделью сликов для будущего сезона. Изменения сделают переднюю резину более прочными, что должно избавить машины от недостаточной поворачиваемости, которая после смены регламента сильно мешает всем командам.

Pirelli продолжает индивидуальные тестовые сессии с различными командами – ближайшая пройдет после Гран При Италии с Red Bull, – но инженерам компании важно проверить свои наработки в рамках гоночного уик-энда на разной технике.

Как рассказал гоночный босс Pirelli Марио Изола, они с Ф1 договорились продлить вторые пятничные тренировки в Японии и США а полчаса, по ходу которых команды получат новую резину.

Если же хотя бы одна из этих сессий окажется дождевой, в качестве резервной оставлена вторая тренировка в Мехико.

Изола объяснил: «Вторая тренировка продлится не 60 минут, а 90. Это даст нам больше гибкости. Этот план кажется мне очень удачным решением. Это будет первая проверка наших решений – важно будет понять, работают они или нет.

Идея в том, чтобы сохранять возможность таких тестов и на будущее. А по ходу европейской части сезона можно оставаться на трассе до вторника-среды и проводить полноценные испытания шин».

Он добавил, что предвидит определенные сложности из-за необходимости проверить новые слики: «Речь о ресурсе силовых установок. Мы не вправе требовать от команд ездить больше, чем они сами запланировали.

Это сложно: как только находится решение, появляются и новые проблемы. Идея со вторыми тренировками очень удачная: командам не надо ехать на другую трассу, задерживаться где-то после Гран При, ждать вторника или среды.

Но придется использовать те же машины, что по ходу всего уик-энда, с теми же моторами. Это дополнительный пробег. Но мы обсуждаем все идеи и в итоге находим рабочее решение, которое подходит всем».

Гран При Японии пройдет на трассе «Сузука» 7-9 октября, Гран При США – в Остине 21-23 октября.

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