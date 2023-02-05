Расписание, фото, аналитика: все, что важно знать о презентациях команд Ф1 в 2023 году

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Первая половина февраля традиционно знаменует для гоночных болельщиков долгожданное завершение межсезонья. До старта тестов и первого Гран При придется подождать еще немножко, но уже начинаются презентации команд.

В этом году они стартовали особенно рано, уже 31 декабря. К сожалению, из пяти первых церемоний только одна обещает представление реальной машины – в остальных случаях участники чемпионата раскроют лишь ливрею.

Мы свели в одну таблицу всю главную информацию – а подробности уже прошедших церемоний вы сможете найти ниже.

Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году

Дата Команда Модель Место Время (Мск) Отчет Фото 31 января Haas (только ливрея) VF23 онлайн 17:00 здесь здесь 3 февраля Red Bull (только ливрея) RB19 Нью-Йорк 17:00 здесь здесь 6 февраля Williams (только ливрея) FW44 Гроу 17:00 здесь здесь 7 февраля Alfa Romeo C43 12:00 11 февраля AlphaTauri (только ливрея) AT04 Нью-Йорк 13 февраля Aston Martin AMR23 Сильверстоун 20:00 13 февраля McLaren MCL37 Уокинг 22:00 14 февраля Ferrari SF23 (?) Маранелло 13:25 15 февраля Mercedes W14 16 февраля Alpine A523

Первыми карты раскрыли в Haas. Американцы сразу объявили, что покажут только ливрею своей новой машины в цветах титульного спонсора MoneyGram.

Haas VF-23 Фото: Haas F1 Team Haas VF-23 Фото: Haas F1 Team

В Haas избрали предельно лаконичный формат: просто опубликовала пресс-релиз и несколькими рендерами и цитатами – и даже не стала проводить пресс-конференций с пилотами и руководителями команды.

Red Bull, напротив, устроила пышное шоу в Нью-Йорке. Команда до последнего уверяла, что покажет RB19, но в итоге ее глава Кристиан Хорнер все же признал, что это тоже макет.

Red Bull RB19 Фото: Red Bull Content Pool Red Bull RB19 Фото: Red Bull Content Pool

Ранний срок и необычное место презентации потребовались для того, чтобы объявить об альянсе с компанией Ford, который начнет действовать с 2026 года.

Материал будет дополняться