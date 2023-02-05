Расписание, фото, аналитика: все, что важно знать о презентациях команд Ф1 в 2023 году
Мы собрали в одном месте всю информацию, связанную с показом машин – и их раскрасок – для предстоящего чемпионата Формулы 1
Первая половина февраля традиционно знаменует для гоночных болельщиков долгожданное завершение межсезонья. До старта тестов и первого Гран При придется подождать еще немножко, но уже начинаются презентации команд.
В этом году они стартовали особенно рано, уже 31 декабря. К сожалению, из пяти первых церемоний только одна обещает представление реальной машины – в остальных случаях участники чемпионата раскроют лишь ливрею.
Мы свели в одну таблицу всю главную информацию – а подробности уже прошедших церемоний вы сможете найти ниже.
Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году
|Дата
|Команда
|Модель
|Место
|Время (Мск)
|Отчет
|Фото
|31 января
|Haas (только ливрея)
|VF23
|онлайн
|17:00
|здесь
|здесь
|3 февраля
|Red Bull (только ливрея)
|RB19
|Нью-Йорк
|17:00
|здесь
|здесь
|6 февраля
|Williams (только ливрея)
|FW44
|Гроу
|17:00
|здесь
|здесь
|7 февраля
|
Alfa Romeo
|
C43
|
|
12:00
|
|
|11 февраля
|AlphaTauri (только ливрея)
|AT04
|Нью-Йорк
|13 февраля
|Aston Martin
|AMR23
|Сильверстоун
|20:00
|13 февраля
|
McLaren
|
MCL37
|
Уокинг
|
22:00
|
|
|14 февраля
|Ferrari
|SF23 (?)
|Маранелло
|13:25
|15 февраля
|Mercedes
|W14
|16 февраля
|Alpine
|A523
Первыми карты раскрыли в Haas. Американцы сразу объявили, что покажут только ливрею своей новой машины в цветах титульного спонсора MoneyGram.
Haas VF-23
Фото: Haas F1 Team
Haas VF-23
Фото: Haas F1 Team
В Haas избрали предельно лаконичный формат: просто опубликовала пресс-релиз и несколькими рендерами и цитатами – и даже не стала проводить пресс-конференций с пилотами и руководителями команды.
Red Bull, напротив, устроила пышное шоу в Нью-Йорке. Команда до последнего уверяла, что покажет RB19, но в итоге ее глава Кристиан Хорнер все же признал, что это тоже макет.
Red Bull RB19
Фото: Red Bull Content Pool
Red Bull RB19
Фото: Red Bull Content Pool
Ранний срок и необычное место презентации потребовались для того, чтобы объявить об альянсе с компанией Ford, который начнет действовать с 2026 года.
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Галерея: все фото Williams FW45
Галерея: все фото Williams FW45 Галерея: все фото Williams FW45
Williams раскрыла ливрею машины 2023 года
Williams раскрыла ливрею машины 2023 года Williams раскрыла ливрею машины 2023 года
Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года
Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года
Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса
Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса
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