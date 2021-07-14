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Формула 1 Новость

Расовый дисбаланс: Хэмилтон сказал «надо», Ф1 ответила «есть»

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, главный редактор

Чтобы отреагировать делом на первые выводы «комиссии Хэмилтона», организаторам чемпионата мира понадобилось меньше суток!

Расовый дисбаланс: Хэмилтон сказал «надо», Ф1 ответила «есть»

В прошлом году, активно поддержав движение Black Lives Matter, Льюис Хэмилтон не ограничился одобрением вандализма, лоббированием смены расцветки болидов Mercedes и разъяснительными беседами с гонщиками, не желавшими преклонять колено перед стартом. Тогда еще шестикратный чемпион мира также объявил о создании специальной комиссии – она должна была оценить причины расового дисбаланса в Формуле 1 (где чернокожие составляют только 1 % сотрудников) и предложить меры для его исправления.

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Комиссия, которую возглавили специалисты Королевской инженерной академии, работала в течение 10 месяцев и недавно опубликовала свои выводы и предложения. Предложения эти выглядят достаточно стандартно и касаются как собственно гоночной сферы, так и ряда других. К примеру, комиссия предлагает создать фонд, призванный уменьшить влияние факторов, из-за которых чернокожие подростки бросают школы. И поддержать усилия по увеличению количества чернокожих учителей, преподающих технические дисциплины.

Что касается гоночной сферы, то считается необходимым, чтобы организаторы соревнований и гоночные команды запустили или расширили программы стажировок для представителей этнических меньшинств – а также программ по профильному трудоустройству выпускников вузов. При этом хорошо бы также всем подписать специальную хартию, продекларировав стремление к реализации принципа равных возможностей.

Комиссия также отметила ряд «вредных привычек» команд Формулы 1 – моментов, которые резко снижают шансы чернокожих попасть на работу в гоночные коллективы. Среди них – предпочтение, которое оказывается студентам и выпускникам из нескольких конкретных авторитетных вузов. А также географический фактор: базы команд, как правило, находятся в английской провинции – в то время как большинство чернокожих проживает в крупных городах.

По словам Хэмилтона, особо сильно над дефицитом чернокожих в Формуле 1 он задумался, разглядывая командные фото, сделанные после Гран При Абу-Даби 2019 года

По словам Хэмилтона, особо сильно над дефицитом чернокожих в Формуле 1 он задумался, разглядывая командные фото, сделанные после Гран При Абу-Даби 2019 года

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Особо любопытной выглядит своего рода критика комиссией… введенного в этом году потолка расходов. С одной стороны, выводы специалистов вполне логичны: зарплаты стажеров входят в статьи расходов, которые подпадают под ограничения – а значит, команда предпочла бы потратить соответствующие деньги на более опытного и квалифицированного сотрудника. С другой стороны, лимит на расходы, над концепцией которого многие годы совместно работали организаторы чемпионата мира и его участники, считается большим достижением Формулы 1. Теоретически можно сделать затраты на стажеров и начинающих сотрудников очередным исключением – но как бы с таким подходом изначально неплохая идея не обросла бы исключениями как яблоня яблоками…

Само собой, Формула 1, которую годом ранее Хэмилтон заставил вставать на колено и клеить на болиды наклейки с радугой, не могла не отреагировать на выводы комиссии. Сам генеральный директор Стефано Доменикали пообещал уделить время тому, «чтобы прочитать все изложенное и оценить все сделанные выводы». Судя по всему, у подчиненных Доменикали все в порядке и со скорочтением, и со скоростью принятия политкорректных решений – так как о своих первых действиях в подсказанном Хэмилтоном направлении Ф1 заявила ровно через сутки.

Чемпионат, в частности, объявил о программе специальных стипендий – их обладателям будет гарантирована оплата обучения, непосредственно стипендия и возможность практиковаться в командах Формулы 1. При этом студенты могут быть выбраны не только из числа чернокожих, а из числа «слабо представленных групп» – к ним относятся как этнические меньшинства, так и женщины, и просто студенты из небогатых семей. В программе будут участвовать пять британских вузов и Транспортный университет Эмилии-Романьи в Италии. Еще восьми студентам или выпускникам из «слабо представленных групп» обещаны стажировки и трудоустройство в рамках длительных программ профподготовки.

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