Раскрыто: Вольф руководил тактикой Mercedes из дома по телефону

На «Сузуке» у Mercedes не было темпа, позволяющего бороться за место на подиуме. Однако перед стартом в команде были уверены, что ситуация с износом резины на длинной дистанции у ее пилотов будет лучше, чем у главных соперников из Ferrari.

Переиграть Скудерию в итоге не удалось, однако после старта с более низких позиций Льюис Хэмилтон все же финишировал впереди Карлоса Сайнса – это позволило свести потерю очков к минимуму.

Для Джорджа Расселла тактический штаб и вовсе рискнул использовать вариант с одним пит-стопом – в итоге он не оправдал себя, более того, привел к ситуации, когда на финальном отрезке два пилота команды оказались рядом и вынуждены были меняться позициями.

Как оказалось, именно в этот момент на связь с «Сузукой» вышел Тото Вольф, который не поехал на этап из-за необходимости сделать операцию на колене – и начал лично координировать действия подчиненных.

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG Фото: Эрик Юниус

Расселл с Льюисом Хэмилтоном и до этого сходились в борьбе на трассе: сначала они дважды обменялись позициями в конце пятого круга, а затем вновь оказались в опасной близости на 14-м, когда семикратный чемпион ошибся на выходе из Дегнера и вынужден был жестко защищаться, выдавив напарника с трассы.

На время гонщики оказались отброшены друг от друга из-за разной тактики, но после своего второго пит-стопа на 34-м круге Льюис смог отыграть 16 секунд отставания от молодого партнера по команде – и за восемь кругов до финиша пара Mercedes вновь оказалась на трассе рядом. Вдобавок, из догнал еще и Карлос Сайнс на более свежих шинах.

Именно в этот момент Тото не смог остаться простым зрителем и вышел на связь с командой по обычному сотовому телефону. Он полагал, что если не вмешаться с ситуацию, испанец оставит позади обоих его гонщиков.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, пит-стоп Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Льюису было важно не терять времени позади партнера по команде, потому Расселлу дважды отдали с мостика прямое распоряжение поменяться позициями, что и было сделано.

В итоге сам Джордж ничего не смог противопоставить Сайнсу и уступил сопернику из Ferrari, но вот Льюис остался впереди и спас важные очки.

Сам он после этого говорил, что не в восторге от подобных ситуаций.