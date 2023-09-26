Раскрыто: Вольф руководил тактикой Mercedes из дома по телефону
Глава команды не смог приехать на Гран При Японии – но в решающий момент все равно вмешался в работу тех, кому доверил управлдение
На «Сузуке» у Mercedes не было темпа, позволяющего бороться за место на подиуме. Однако перед стартом в команде были уверены, что ситуация с износом резины на длинной дистанции у ее пилотов будет лучше, чем у главных соперников из Ferrari.
Переиграть Скудерию в итоге не удалось, однако после старта с более низких позиций Льюис Хэмилтон все же финишировал впереди Карлоса Сайнса – это позволило свести потерю очков к минимуму.
Для Джорджа Расселла тактический штаб и вовсе рискнул использовать вариант с одним пит-стопом – в итоге он не оправдал себя, более того, привел к ситуации, когда на финальном отрезке два пилота команды оказались рядом и вынуждены были меняться позициями.
Как оказалось, именно в этот момент на связь с «Сузукой» вышел Тото Вольф, который не поехал на этап из-за необходимости сделать операцию на колене – и начал лично координировать действия подчиненных.
Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG
Фото: Эрик Юниус
Расселл с Льюисом Хэмилтоном и до этого сходились в борьбе на трассе: сначала они дважды обменялись позициями в конце пятого круга, а затем вновь оказались в опасной близости на 14-м, когда семикратный чемпион ошибся на выходе из Дегнера и вынужден был жестко защищаться, выдавив напарника с трассы.
На время гонщики оказались отброшены друг от друга из-за разной тактики, но после своего второго пит-стопа на 34-м круге Льюис смог отыграть 16 секунд отставания от молодого партнера по команде – и за восемь кругов до финиша пара Mercedes вновь оказалась на трассе рядом. Вдобавок, из догнал еще и Карлос Сайнс на более свежих шинах.
Именно в этот момент Тото не смог остаться простым зрителем и вышел на связь с командой по обычному сотовому телефону. Он полагал, что если не вмешаться с ситуацию, испанец оставит позади обоих его гонщиков.
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, пит-стоп
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Льюису было важно не терять времени позади партнера по команде, потому Расселлу дважды отдали с мостика прямое распоряжение поменяться позициями, что и было сделано.
В итоге сам Джордж ничего не смог противопоставить Сайнсу и уступил сопернику из Ferrari, но вот Льюис остался впереди и спас важные очки.
Сам он после этого говорил, что не в восторге от подобных ситуаций.
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