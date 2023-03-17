Раскрыто: Red Bull совместила крепление пилона с задней подвеской
Кадр Джорджо Пиолы позволил узнать о неординарном техническом решении, найденном конструкторами из Милтон-Кинса
Пока Ferrari продолжает испытывать проблемы с задним крылом на центральном пилоне, Red Bull смогла сделать очередной шаг вперед в развитии этой области машины. При этом решение, найденное штабом Эдриана Ньюи, кажется едва ли не самым интересным из всего, что мы пока увидели в сезоне 2023 года.
Примечательно, что перед стартом гонки в Бахрейне сам британский конструктор, держа в руках свой знаменитый блокнот, изучил на решетке машины всех соперников, не исключая даже Williams FW45. Умение находить и использовать грамотные решения соперников никогда не было лишним в Формуле 1.
Однако в данном случае речь идет о собственной разработке Red Bull – в четверг в Джидде машину из Милтон-Кинса удалось запечатлеть без кузовных панелей. Это позволило рассмотреть крепление центрального пилона заднего крыла, выполненное в виде двух колец. Эта конструкция должна выдерживать очень значительные аэродинамические нагрузки – при этом она сделана максимально легкой и прочной.
Но самое поразительное – крепление интегрировано с верхними рычагами задней подвески. Это позволяет говорить, что в поворотах крыло RB19 чуть отклоняется в сторону, добавляя машине аэродинамической эффективности.
Также видно, насколько узкой является коробка передач Red Bull. При этом она максимально смещена вниз – упомянутые крепления пилона и рычагов выполнены на приливах сверху ее углепластикового картера. В центре оставлено свободное место для выхлопной трубы.
Просто удивительно, что можно обнаружить, получив возможность повнимательнее изучить конструкцию машин Ф1.
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