Раскрыто: Porsche выкупит 50% Red Bull Racing

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Сделка между Porsche и Red Bull уже давно является худшим секретом в Формуле 1 – о предстоящем сотрудничестве сторон в последнее время даже нет никаких сплетен, настолько все уверены в неизбежности альянса немецкого бренда с производителем энергетических напитков, титульным спонсором команды из Милтон-Кинса.

Окончательно этот вопросы можно считать закрытым после того, как европейские финансовые власти начали официальную проверку, не нарушит ли этот контракт антимонопольное законодательство. Именно эти документы и удалось обнаружить журналистам.

Учитывая глобальный характер обеих компаний, они должны были получить одобрениене только от Евросоюза, но и от 20 стран за его пределами. Одной из них является Марокко, где закон обязывает публиковать информацию обо всех подобных сделках после их одобрения.

Именно так и стали известны подробности сделки Porsche и Red Bull. Опубликованный в Марокко документ гласит, что еще 8 июля Porsche подала запрос на согласование 10-летнего контракта, по которому автопроизводитель получает 50% всех гоночных программ Red Bull.

Есть веские основания говорить, что официальное объявление об этом будет сделано 4 августа.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Серхио Перес, Red Bull RB18 Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Анализ документа говорит, что формально Porsche выкупила только половину технологической компании Red Bull Technology, однако нет сомнений, что сделка затронет и гоночную команду Ф1.

Опубликованная информация дает понять, почему стороны так затянули с официальным объявлением – необходимость получить все согласований не давала возможности сделать анонс. Изначально стороны рассчитывали уладить все формальности до Гран При Австрии и сделать объявление по ходу домашнего этапа Red Bull Racing.

Еще одной причиной для задержки стал перенос ратификации новых правил на моторы, которые вступят в силу с 2026 года: Всемирный совет FIA по спорту должен был утвердить их еще 29 июня, но не сделал этого до сих пор.

Хотя в «марокканском досье» говориться только про Red Bull, силовые установки Porsche почти наверняка получит и «младшая» AlphaTauri. Любой другой вариант выглядит предельно нелогичным, учитывая тесные технические связи двух команд.

При этом с точки зрения структуры владения ничего не изменится – концерн Red Bull сохранит все 100% акций AlphaTauri

Кроме Porsche, с 2026 года в Ф1 должен прийти и еще один бренд Volkswagen Group – Audi. Это будут два разных проекта, но оба производителя уже получили все необходимые согласования.

По информации Motorsport.com, сейчас Audi продолжает переговоры с Sauber, речь идет о выкупе у нынешних собственников из Finn Rausing пакета акций команды в 75%.

Наблюдательный совет Volkswagen Group еще 7 апреля одобрил гоночную программу двух брендов и подтвердил выделение на нее необходимых бюджетов – однако 22 июля вся эта история вновь оказалась под вопросом из-за отставки генерального директора Volkswagen Group Херберта Дисса.

Впрочем, вскоре стало известно, что с 1 сентября Дисса заменил на высоком посту Оливер Блюм, который всегда был одним из главных вдохновителей возвращения Porsche в Ф1.

Компания Porsche выступала в Формуле 1 заводской командой в 1957-64 годах, одержав одну победу в Гран При. Позже она строила моторы для McLaren в середине 80-х под брендом TAG-Porsche, Ален Прост завоевал на них два чемпионских титула. Audi никогда не была представлена в чемпионате мира.

Дополнительная информация: Люк Смит