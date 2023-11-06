Раскрыто: почему после победы Максу включили по радио песню «Зеленая трава»?

Песня «Зеленая-зеленая трава у дома» в стиле кантри была написана еще в 1965 году. Поначалу ее исполняли разные певцы, но популярность она обрела в устах валлийца Тома Джонса и в 1966-м вышла в лидеры мировых хит-парадов.

Как эта древняя композиция (услышать ее можно здесь ), которую помнит разве что Берни Экклстоун , оказалась в наушниках у Макса Ферстаппена после воскресной победы в Бразилии, заинтересовало многих.

Репортеры отправились к Кристиану Хорнеру, который рассказал презабавную историю.

«На самом деле, мы сами узнали об этом совсем недавно, – объяснил глава Red Bull Racing. – Как оказалось, когда Макс еще гонялся в картинге, его отец каждый раз по пути с гонки домой ставил в машине один и тот же альбом Тома Джонса. Именно поэтому мы нашли его и запустили "Зеленую траву" по Радио Red Bull».

Он добавил: «Я понятия не имею, почему 26-летнему парню больше всего нравится именно эта песня, но должен сказать, что это весьма примечательный выбор. На самом деле, Йос поделился со мной этой историей во время этапа в Катаре».

Глава команды пояснил, что отец Макса выдал семейный секрет по ходу вечеринки по случаю третьего титула гонщика.

«Я почему-то спросил, есть ли у Макса любимая музыкальная композиция, – объяснил Хорнер. – У меня возникла идея, что мы могли бы поставить ее по радио после финиша. Туn-то и выяснилось, что это "Зеленая трава" Тома Джонса.

Мне казалось, что Макс должен слушать что-то более современное – вроде Spice Girls, – но оказалось, что нет».

В Бразилии Ферстаппен выиграл в 17-й раз в нынешнем сезоне, что стало новым рекордом Ф1. Кроме того, голландец довел процент побед в одном чемпионате до 77,27 – это больше, чем у прежнего лидера Альберто Аскари, который в 1952-м выиграл шесть этапов из восьми (75%).

Примечательно, что после прозвучавшей в эфире песни гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе поинтересовался у Ферстаппена, не хочет ли тот сам исполнить ее. Гонщик ответил, что не слишком силен в этом, но все же попытался. Инженер ответил ему: «Знаешь, все же хорошо, что у тебя есть основная работа». Макс согласился, что с гонками он и впрямь справляется немного лучше.