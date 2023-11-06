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Раскрыто: почему после победы Максу включили по радио песню «Зеленая трава»?

Вместе с обычными поздравлениями гонщик Red Bull услышал после триумфального финиша в Бразилии музыкальную композицию Тома Джонса. Что это вообще было такое, разбирался Эрвин Ягги

Эрвин Ягги
Автор Эрвин Ягги
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Подиум: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки
Песня «Зеленая-зеленая трава у дома» в стиле кантри была написана еще в 1965 году. Поначалу ее исполняли разные певцы, но популярность она обрела в устах валлийца Тома Джонса и в 1966-м вышла в лидеры мировых хит-парадов. 
Как эта древняя композиция (услышать ее можно здесь), которую помнит разве что Берни Экклстоун, оказалась в наушниках у Макса Ферстаппена после воскресной победы в Бразилии, заинтересовало многих. 
Репортеры отправились к Кристиану Хорнеру, который рассказал презабавную историю.
«На самом деле, мы сами узнали об этом совсем недавно, – объяснил глава Red Bull Racing. – Как оказалось, когда Макс еще гонялся в картинге, его отец каждый раз по пути с гонки домой ставил в машине один и тот же альбом Тома Джонса. Именно поэтому мы нашли его и запустили "Зеленую траву" по Радио Red Bull».
Он добавил: «Я понятия не имею, почему 26-летнему парню больше всего нравится именно эта песня, но должен сказать, что это весьма примечательный выбор. На самом деле, Йос поделился со мной этой историей во время этапа в Катаре». 
Глава команды пояснил, что отец Макса выдал семейный секрет по ходу вечеринки по случаю третьего титула гонщика. 
«Я почему-то спросил, есть ли у Макса любимая музыкальная композиция, – объяснил Хорнер. – У меня возникла идея, что мы могли бы поставить ее по радио после финиша. Туn-то и выяснилось, что это "Зеленая трава" Тома Джонса. 
Мне казалось, что Макс должен слушать что-то более современное – вроде Spice Girls, – но оказалось, что нет».
В Бразилии Ферстаппен выиграл в 17-й раз в нынешнем сезоне, что стало новым рекордом Ф1. Кроме того, голландец довел процент побед в одном чемпионате до 77,27 – это больше, чем у прежнего лидера Альберто Аскари, который в 1952-м выиграл шесть этапов из восьми (75%).
Примечательно, что после прозвучавшей в эфире песни гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе поинтересовался у Ферстаппена, не хочет ли тот сам исполнить ее. Гонщик ответил, что не слишком силен в этом, но все же попытался. Инженер ответил ему: «Знаешь, все же хорошо, что у тебя есть основная работа». Макс согласился, что с гонками он и впрямь справляется немного лучше. 
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Фото: Motorsport Images

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