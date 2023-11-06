Раскрыто: почему после победы Максу включили по радио песню «Зеленая трава»?
Вместе с обычными поздравлениями гонщик Red Bull услышал после триумфального финиша в Бразилии музыкальную композицию Тома Джонса. Что это вообще было такое, разбирался Эрвин Ягги
Фото: Motorsport Images
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