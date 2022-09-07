Раскрыто: почему на самом деле пит-стоп Сайнса был таким долгим

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На Гран-При Нидерландов команда Ferrari подпортила гонку Карлосу Сайнсу, задержав его первый пит-стоп. Вместо обычных пары секунд, шины ему меняли 12,7 секунды. Причем три колеса удалось поставить довольно быстро, а заминка вышла с четвертым, задним левым колесом.

После гонки глава Скудерии Маттиа Бинотто не стал никого винить в случившемся, объяснив это тем, что Сайнса зазвали слишком поздно. Однако это является лишь одним из факторов заминки, был и другой. И это – особенность трассы в Зандфорте

У голландского автодрома есть один существенный недостаток – пит-лейн и зона боксов там уже, чем на других трассах Формулы 1. Потому и скорость на пит-лейне ограничена на отметке 60 км/ч, что медленнее обычного.

Собственно, сама полоса, по которой проезжают машины, имеет нормальную ширину. А узкое место – это собственно зона, где проводятся пит-стопы.

Грелки с шинами расположены с левой стороны бокса, если смотреть на него со стороны пит-лейна. И механики с шинами выходят именно с этого края, после чего занимают свои позиции.

Когда подъехал Сайнс, они почти успели занять свои места, так что заминка если и была бы, то в одну-две секунды. Последнему, четвертому механику оставалось пробежать считанные метры и оказаться на своем месте.

Однако в тот момент, когда Сайнс уже подъехал, механик еще находился впереди машины. На любой трассе он быстро обошел бы коллег, стоящих у левого переднего колеса и оказался бы на своем месте.

Но не в Зандфорте. Там, чтобы обойти механика у левого переднего колеса, пришлось бы заступить за линию пит-лейна, на котором в тот момент находились другие машины. А это строжайше запрещено правилами безопасности.

Увидев это, четвертый механик понял, что проделай он самый короткий путь, команда получила бы суровый штраф. И он принял взвешенное решение вернуться в гараж и обойти болид сзади.

Именно эта заминка и длинный путь, который пришлось проделать механику, и лишили Сайнса 10 секунд в гонке.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь