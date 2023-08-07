Раскрыто: почему Алонсо ушел из Alpine

Алонсо ушел из Формулы 1 в конце 2018 года, устав от постоянных неудач в McLaren-Honda. После этого испанец пробовал себя в самых разных гонках, выиграл «24 часа Ле-Мана» – но в итоге все же вернулся в Большие Призы.

Перед сезоном-2021 гонщик подписал контракт с Alpine, затем принес команде подиум в Катаре, а летом 2022-го удивил весь паддок, приняв предложение Aston Martin. Тогда «зеленая» команда была в числе аутсайдеров – и многие упрекали двукратного чемпиона в том, что он погнался за деньгами Лоренса Стролла, предав интересы французов, с которыми выигрывал титулы и благодаря которым смог вновь выступать в Ф1.

Однако, как следует из свежей публикации Auto Motor und Sport, в действительности все обстояло совсем не так. К описываемому моменту отношения между Фернандо и Alpine уже испортились из-за того, что глава бренда Лоран Росси не хотел заключать с гонщиком новый многолетний контракт, опасаясь, что в силу возраста тот уже будет не так быстр.

В самой команде рассчитывали сохранить Алонсо, но Росси настоял, чтобы тому отказали в продолжении сотрудничества – фактически, подтолкнув к переходу в Aston. Более того, сэкономленные на зарплате испанца немалые деньги гендиректор тотчас потратил на выкуп у Red Bull контракта Пьера Гасли.

Так как ранее Лоран нанес еще один удар по бюджету Alpine – в 2021-м он согласовал щедрый трехлетний контракт Эстебана Окона, – это привело к финансовым сложностям и потере нескольких ключевых инженеров и конструкторов во второй половине 2022-го. Собственно, именно по этой причине синяя машина не отличается в нынешнем сезоне особой скоростью.

Большие боссы Renault устали от просчетов Росси и отстранили его от руководства маркой Alpine после того, как к середине чемпионата команда из Энстоуна подошла только с шестым местом в Кубке конструкторов. Единственным светлым пятном для для нее пока остается третье место Окона в Монако.

Тем временем Фернандо Алонсо завоевал за рулем Aston Martin шесть призовых кубков и идет третьим в чемпионате пилотов.

Фернандо Алонсо, Aston Martin Фото: Стивен Ти / Motorsport Images