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Раскрыто: на тестах в Бахрейне появилась настоящая Red Bull RB19

Чемпионы Ф1 до последнего прятали свою машину 2023 года, но с началом заездов в Сахире тайное стало явным

Александр Кабановский
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Раскрыто: на тестах в Бахрейне появилась настоящая Red Bull RB19
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Red Bull до последнего скрывала свое новое шасси. На презентации в Нью-Йорке в начале феврала собравшимся показали прошлогоднюю машину RB18, а обкатку в Сильверстоуне сопровождали столь серьезные меры безопасности, что нормальных изображений модели 2023 года сделать так и не удалось.

В итоге фото новинки сделали на пит-лейне бахрейнской трассы Адам Купер и Джорджо Пиола за полчаса до старта официальных тестов.

Пока можно говорить, что у нее нет каких-то радикальных отличий от прошлогодней RB18, однако форма кузовных панелей в задней части стала несколько иной, более «облегающей», изменилось и расположение вентиляционных отверстий в боковинах капота. 

«Подрез» в нижней части понтона стал более выраженным, а носовой обтекатель у RB19 шире, чем в прошлом году, и по-прежнему соединяется не с главной плоскостью крыла, а со вторым закрылком. 

Кромка днища также претерпела за зиму заметные доработки – появились новые вырезы и продольные бортики в передней части и изгиб вверх перед задними колесами. 

23 февраля за рулем новинки будет целый день работать Макс Ферстаппен.

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Фотограф: Адам Купер

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Фотограф: Адам Купер

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Фотограф: Адам Купер

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Фотограф: Джорджо Пиола

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