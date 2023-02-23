Раскрыто: на тестах в Бахрейне появилась настоящая Red Bull RB19
Чемпионы Ф1 до последнего прятали свою машину 2023 года, но с началом заездов в Сахире тайное стало явным
Red Bull до последнего скрывала свое новое шасси. На презентации в Нью-Йорке в начале феврала собравшимся показали прошлогоднюю машину RB18, а обкатку в Сильверстоуне сопровождали столь серьезные меры безопасности, что нормальных изображений модели 2023 года сделать так и не удалось.
В итоге фото новинки сделали на пит-лейне бахрейнской трассы Адам Купер и Джорджо Пиола за полчаса до старта официальных тестов.
Пока можно говорить, что у нее нет каких-то радикальных отличий от прошлогодней RB18, однако форма кузовных панелей в задней части стала несколько иной, более «облегающей», изменилось и расположение вентиляционных отверстий в боковинах капота.
«Подрез» в нижней части понтона стал более выраженным, а носовой обтекатель у RB19 шире, чем в прошлом году, и по-прежнему соединяется не с главной плоскостью крыла, а со вторым закрылком.
Кромка днища также претерпела за зиму заметные доработки – появились новые вырезы и продольные бортики в передней части и изгиб вверх перед задними колесами.
23 февраля за рулем новинки будет целый день работать Макс Ферстаппен.
Фотограф: Адам Купер
Фотограф: Адам Купер
Фотограф: Адам Купер
Фотограф: Адам Купер
Фотограф: Адам Купер
Фотограф: Адам Купер
Фотограф: Адам Купер
Фотограф: Адам Купер
Фотограф: Адам Купер
Фотограф: Джорджо Пиола
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