Раскрыто: на тестах в Бахрейне появилась настоящая Red Bull RB19

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Red Bull до последнего скрывала свое новое шасси. На презентации в Нью-Йорке в начале феврала собравшимся показали прошлогоднюю машину RB18, а обкатку в Сильверстоуне сопровождали столь серьезные меры безопасности, что нормальных изображений модели 2023 года сделать так и не удалось.

В итоге фото новинки сделали на пит-лейне бахрейнской трассы Адам Купер и Джорджо Пиола за полчаса до старта официальных тестов.

Пока можно говорить, что у нее нет каких-то радикальных отличий от прошлогодней RB18, однако форма кузовных панелей в задней части стала несколько иной, более «облегающей», изменилось и расположение вентиляционных отверстий в боковинах капота.

«Подрез» в нижней части понтона стал более выраженным, а носовой обтекатель у RB19 шире, чем в прошлом году, и по-прежнему соединяется не с главной плоскостью крыла, а со вторым закрылком.

Кромка днища также претерпела за зиму заметные доработки – появились новые вырезы и продольные бортики в передней части и изгиб вверх перед задними колесами.

23 февраля за рулем новинки будет целый день работать Макс Ферстаппен.

Red Bull RB19 1 / 10 Фотограф: Адам Купер Red Bull RB19 2 / 10 Фотограф: Адам Купер Red Bull RB19 3 / 10 Фотограф: Адам Купер Red Bull RB19 4 / 10 Фотограф: Адам Купер Red Bull RB19 5 / 10 Фотограф: Адам Купер Red Bull RB19 6 / 10 Фотограф: Адам Купер Детали Red Bull RB19 7 / 10 Фотограф: Адам Купер Детали днища Red Bull RB19 8 / 10 Фотограф: Адам Купер Детали днища Red Bull RB19 9 / 10 Фотограф: Адам Купер Детали Red Bull RB19 10 / 10 Фотограф: Джорджо Пиола