Раскрыто: McLaren и Пиастри подписали контракт еще в начале июля
В документах FIA, опубликованных после суда между Alpine и McLaren за чемпиона Ф2, нашлась интересная подробность
В пятницу было опубликовано официальное решение по итогам заседания Комиссии по разрешению контрактных споров. Этот орган установил, что у команды Alpine нет преимущественных прав на контракт с Оскаром Пиастри, потому пилот имеет право перейти в McLaren.
В документе нет никаких заслуживающий внимания подробностей: во-первых, Alpine пробовала доказать, что имеет контракт с гонщиком не только на 2023, но и на 2024 год.
Но еще любопытнее вот этот отрывок: «Трибунал принял единогласное решение, что единственный контракт, признаваемый Комиссией – это контракт между McLaren Racing Limited и господином Пиастри, заключенный 4 июля 2022 года».
Оказывается, два месяца назад у сторон уже был подписанный документ. Это значит, что переговоры начались еще раньше – они едва ли были короткими, ведь предстояло решить и судьбу Даниэля Риккардо.
Напомним, первые публикации о возможности выступлений Пиастри за McLaren появились в СМИ только 11-12 июля. Два месяца многие люди в паддоке знали правду, но продолжали отвечать на вопросы интервью так, словно ничего не произошло…
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