Раскрыто: McLaren и Пиастри подписали контракт еще в начале июля

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В пятницу было опубликовано официальное решение по итогам заседания Комиссии по разрешению контрактных споров. Этот орган установил, что у команды Alpine нет преимущественных прав на контракт с Оскаром Пиастри, потому пилот имеет право перейти в McLaren.

В документе нет никаких заслуживающий внимания подробностей: во-первых, Alpine пробовала доказать, что имеет контракт с гонщиком не только на 2023, но и на 2024 год.

Но еще любопытнее вот этот отрывок: «Трибунал принял единогласное решение, что единственный контракт, признаваемый Комиссией – это контракт между McLaren Racing Limited и господином Пиастри, заключенный 4 июля 2022 года».

Оказывается, два месяца назад у сторон уже был подписанный документ. Это значит, что переговоры начались еще раньше – они едва ли были короткими, ведь предстояло решить и судьбу Даниэля Риккардо.

Напомним, первые публикации о возможности выступлений Пиастри за McLaren появились в СМИ только 11-12 июля. Два месяца многие люди в паддоке знали правду, но продолжали отвечать на вопросы интервью так, словно ничего не произошло…

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь