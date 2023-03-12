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Раскрыто: как ЮАР упустила возможность принять этап Формулы 1 в сезоне-2023

Прошлым летом казалось, что объявление о пополнении в календаре выглядит неминуемым. Чемпион мира 1979 года Джоди Шектер рассказал, что пошло не так

Бьорн Смит
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Раскрыто: как ЮАР упустила возможность принять этап Формулы 1 в сезоне-2023
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Формула 1 регулярно приезжала на юг африканского континента в 60-70-е годы, но покинула эти места после гонки 1986 года. Попытка вернуться в начале 90-х оказалась неудачной – выигранный Аленом Простом Гран При 1993 года так и остался последним в истории этого этапа. 

Однако в последнее время все чаще можно было слышать разговоры о возвращении Ф1 на трассу «Кялами» близ Йоханнесбурга. В 2021-м местные организаторы начали переговоры с боссами чемпионата, а прошлым летом в ЮАР приезжал босс чемпионата мира Стефано Доменикали.  

Местные СМИ тогда были полны заголовков о возвращении Гран При – оптимисты уверяли, что это вообще произойдет в 2023 году. Но в последнюю минуту эти планы сорвались, а место в списке гонок на год отдали бельгийскому Спа

Но что же пошло не так? Об этом рассказал самый успешный южноафриканский гонщик Ф1 Джоди Шектер, чемпион мира 1979 года. Он участвовал в переговорах и поделился подробностями в интервью Total-Motorsport.

«Я был в курсе всего, что происходит, – объяснил он. – Мой кузен Уоррен отдал этому проекту шесть лет, не занимаясь практически ничем другим. 

Потребовалось множество усилий, чтобы заручиться поддержкой правительства и собрать необходимый бюджет».

Но, как часто бывает, на пути встала обычная жадность. 

«До соглашения оставалось рукой подать, – продолжил 73-летний Шектер. – Но в последний момент владелец трассы заявил, что вместо 500 тысяч [долларов], о которых мы договаривались, он хочет два миллиона и полный контроль над организацией уик-энда. 

Боссы Ф1 приехали сюда подписывать контракт. Мой кузен договорился с властями и богатейшими людьми страны. Все были согласны, пока этот жадный парень из "Кялами" не поменял своих условий.  

Когда люди из Ф1 уехали, все разом поменялось. В правительстве поняли, что началась какая-то возня, и сразу устранились от этого проекта. После этого на всех мечтах можно было ставить крест».

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