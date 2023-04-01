Раскрыто: Как вышло, что Сайнс помешал Леклеру в квалификации

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После того, как Серхио Перес преподнес соперникам большой подарок, уехав в гравий по ходу первого же субботнего сегмента, одним претендентом на хорошие стартовые позиции стало меньше.

Учитывая, сколь позитивно Шарль Леклер отзывался о поведении Ferrari в Альберт-парке, поклонники команды не без оснований рассчитывали на хорошие стартовые позиции.

Однако в итоге Карлос Сайнс стал в квалификации пятым, а сам монегаск и вовсе показал седьмое время. Он признался, что провел свои быстрые попытки не лучшим образом – но также упомянул какое-то «недопонимание», из-за которого на его пути оказался партнер по команде.

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Эта история началась за пять минут до клетчатого флага, когда все опасались начала нового дождя. Ferrari отправила обоих гонщиков на трассу на свежем комплекте Soft. Так как инженеры считали, что времени осталось совсем мало, Шарлю и Карлосу дали четкую инструкцию: один круг на прогрев шин, со второго начинать атаковать на время.

Леклер так и поступил, хотя его слики были и не в оптимальном состоянии. А вот Сайнс, который ехал впереди, по собственной инициативе нарушил указание мостика и отправился на еще один медленный круг, чтобы лучше подготовить резину к быстрой попытке.

Понятно, что Карлос ехал хоть и быстро, но не в максимальном темпе – к тому же, нужно было уступать дорогу соперникам. Это осложнило план испанца после начала собственного круга на время.

«Я потерял пару десятых на первом секторе [из-за недостаточно прогретой резины], – объяснил Сайнс. – Это стоило мне места в первой тройке. Мне сказали, что позади находятся пилоты, которые заканчивают быстрые круги. Пришлось замедлиться, и шины немного остыли».

Но еще до этого, на первом секторе, Карлос создал помеху партнеру по команде, не позволив тому подняться на решетке выше четвертого ряда. «Мы обязательно обсудим эту ситуацию», – заверил Леклер.

Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

На что можно рассчитывать в гонке?

В Сахире и Джидде Скудерии не удавалось сохранить в воскресенье субботнюю форму. Но в этот раз есть основания говорить, что столь явного спада, скорее всего, не будет. Впрочем, надежды на первый в сезоне подиум даже с учетом проблем Переса остаются невысокими.

«Должен отметить, что я не чувствую особенного напряжения, – сказал Сайнс. – Могу сказать, что мы достигли прогресса в ощущениях от машины, внеся множество изменений в настройки. Цель этого уик-энда в том, чтобы продвинуться вперед во всех компонентах, но прежде всего в гоночном темпе. Завтра увидим, что у нас вышло».

У обоих гонщиков Ferrari на воскресенье есть по свежему комплекту Hard и свежему комплекту Meduim. После тренировок оставался и лишний, в сравнению с соперниками, набор мягких шин – но его использовали во втором сегменте квалификации, когда состояние трассы быстро менялось.

Таким образом, тактика на гонку скорее всего будет предусматривать единственный пит-стоп, что заметно снижает гибкость действий. А уж если вернутся те проблемы на жестких шинах, которые мы видели две недели назад в Джидде, дело примет совсем скверный оборот…