Раскрыто: как в McLaren решили проблему с тормозами

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Первопричиной проблем стала конструкция передних тормозов, которая не позволяла Ландо Норрису совершать длинные серии кругов. Пилот мог выехать на трассу и преодолеть какую-то дистанцию, но вскоре тормоза перегревались, что вынуждало совершать длительную остановку.

По ходу февральской сессии таких сложностей не было, так как температура окружающего воздуха на «Каталунье» была заметно ниже.

После этого у команды было всего несколько дней до начала Гран При, чтобы исправить ситуацию. Есть основания говорить, что на наших фото показана лишь промежуточная версия, тогда как фундаментальное решение пока что в процессе подготовки.

В четверг перед стартом Гран При Бахрейна легко было заметить, что тормозной диск установлен в металлическом кожухе. По ходу обеих тестовых сессий кожух был близким по форме, но углепластиковым.

Отличия в геометрии в данном случае не столь важны, как иной выбор материала. Ведь это радикальным образом скажется на перераспределении тепловой энергии между тормозными механизмами, колесным диском и шиной. Если говорить совсем просто, карбон почти не пропускает тепло, тогда как металл позволяет энергии выходить наружу.

Сравнение передних тормозов McLaren MCL36 Фото: Джорджо Пиола

Как известно, с нового сезона Ф1 перешла на 18-дюймовые диски с низкопрофильными шинами – и это открыло для конструкторов команд неизведанное прежде направление в работе.

Тормозные механизмы увеличились в размерах – и вопрос их охлаждения пришлось по сути решать заново, прежнего опыта ни у кого не было.

Диаметр тормозных дисков вырос с 278 до 330 мм, одновременно ввели норму на минимальный диаметр отверстий охлаждения, он составил 3 мм. Это лишило производителей тормозов возможности повышать число отверстий и граничило возможности отвода тепла.

Стоит помнить и про появление колесных колпаков, которые затрудняют протекание воздуха через колесо насквозь и дополнительно осложняют охлаждение.

Внутри углепластиковых «барабанов» теперь гораздо больше места, и в командах, включая McLaren, уже пришли к выводу, что часть его стоит оставить открытым для протекания охлаждающего воздуха. Именно по этой причине тормозной диск помещают в дополнительный кожух.

Ниже вы можете видеть решения Red Bull и Alpine. Первая из них использует сочетание двух материалов – оранжевого и белого. Сложно сказать, что это в точности, но вещество обязано быть весьма теплостойким, так как тормоза машин Ф1 нагреваются до 1000 градусов Цельсия.

У Alpine углепластиковый тормозной суппорт размещен в передней части диска, при этом в нем сделано несколько каплевидных прорезей для отвода тепла.