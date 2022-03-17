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Раскрыто: как в McLaren решили проблему с тормозами

Показав хорошую скорость на первых предсезонных тестах в Барселоне, команда столкнулась с серьезными сложностями после переезда в Бахрейн

Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Соавтор:
Джорджо Пиола
Раскрыто: как в McLaren решили проблему с тормозами
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Первопричиной проблем стала конструкция передних тормозов, которая не позволяла Ландо Норрису совершать длинные серии кругов. Пилот мог выехать на трассу и преодолеть какую-то дистанцию, но вскоре тормоза перегревались, что вынуждало совершать длительную остановку. 

По ходу февральской сессии таких сложностей не было, так как температура окружающего воздуха на «Каталунье» была заметно ниже. 

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После этого у команды было всего несколько дней до начала Гран При, чтобы исправить ситуацию. Есть основания говорить, что на наших фото показана лишь промежуточная версия, тогда как фундаментальное решение пока что в процессе подготовки. 

В четверг перед стартом Гран При Бахрейна легко было заметить, что тормозной диск установлен в металлическом кожухе. По ходу обеих тестовых сессий кожух был близким по форме, но углепластиковым. 

Отличия в геометрии в данном случае не столь важны, как иной выбор материала. Ведь это радикальным образом скажется на перераспределении тепловой энергии между тормозными механизмами, колесным диском и шиной. Если говорить совсем просто, карбон почти не пропускает тепло, тогда как металл позволяет энергии выходить наружу. 

Сравнение передних тормозов McLaren MCL36

Сравнение передних тормозов McLaren MCL36

Фото: Джорджо Пиола

Как известно, с нового сезона Ф1 перешла на 18-дюймовые диски с низкопрофильными шинами – и это открыло для конструкторов команд неизведанное прежде направление в работе. 

Тормозные механизмы увеличились в размерах – и вопрос их охлаждения пришлось по сути решать заново, прежнего опыта ни у кого не было. 

Диаметр тормозных дисков вырос с 278 до 330 мм, одновременно ввели норму на минимальный диаметр отверстий охлаждения, он составил 3 мм. Это лишило производителей тормозов возможности повышать число отверстий и граничило возможности отвода тепла.

 

 

Стоит помнить и про появление колесных колпаков, которые затрудняют протекание воздуха через колесо насквозь и дополнительно осложняют охлаждение.  

Внутри углепластиковых «барабанов» теперь гораздо больше места, и в командах, включая McLaren, уже пришли к выводу, что часть его стоит оставить открытым для протекания охлаждающего воздуха. Именно по этой причине тормозной диск помещают в дополнительный кожух. 

Ниже вы можете видеть решения Red Bull и Alpine. Первая из них использует сочетание двух материалов – оранжевого и белого. Сложно сказать, что это в точности, но вещество обязано быть весьма теплостойким, так как тормоза машин Ф1 нагреваются до 1000 градусов Цельсия.  

У Alpine углепластиковый тормозной суппорт размещен в передней части диска, при этом в нем сделано несколько каплевидных прорезей для отвода тепла. 

Red Bull Racing RB18 front suspension
Alpine A522 front brake and suspension detail
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