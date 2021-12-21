Из-за глобальной пандемии 2020 года Формула 1 оказалась в сложной финансовой ситуации. Чтобы избежать лишних трат, было принято решение отказаться от постройки новых машин и оставить существующие еще на год.

При этом командам дали возможность провести ограниченные изменения, использовав для этого хорошо отработанную систему жетонов. Один из них – «большой» – позволял существенно переделать конструкцию какого-то узла, другой давал право на не столь масштабные доработки.

В команде Mercedes, представляя новую машину W12, отказались раскрыть детали того, на что потратили свои жетоны.

Тогда технический директор Джеймс Эллисон сказал: «Какие-то детали можно доработать и без жетонов – скажем, силовую установку, систему охлаждения, подвеску и, конечно, все аэродинамические поверхности.

Мы использовали свои жетоны, но сейчас не станем рассказывать, на что именно. Это прояснится в свое время».

По мере того как развивался сезон, эксперты постепенно находили ключевые изменения у других команд. Однако переделки Mercedes наблюдателям отыскать не удавалось, а сама команда ничего не говорила по этому поводу.

И лишь под конец чемпионата новый технический директор Майк Эллиот признался: «На самом деле, мы вовсе не тратили жетоны. У нас были кое-какие идеи, что можно поменять в передней части машины. Мы даже начали работать в этом направлении, но в конечном счете эти шаги так и не привели к нужному результату».

Таким образом, свои жетоны перед сезоном 2021 года не использовали две команды – Mercedes и Haas. Иронично, что по итогам чемпионата они оказались в противоположных концах таблицы Кубка конструкторов.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, Мик Шумахер, Haas VF-21 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Но если с экономной Haas все понятно, что история Mercedes требует более детального рассмотрения. Motorsport.com стали известны подробности этой истории.

Начнем с того, что само решение о заморозке регламента и системе жетонов было совместно принято FIA и командами в июле 2020-го.

Дальше события развивались так: на 22 июля был назначен крайний срок, до которого команды должны были обозначить, в какой области машины намерены провести доработки. Mercedes указала переднюю часть – конструкторы решили, что здесь можно получить преимущество в аэродинамике.

Но в августе состоялся британский Гран При, где произошло сразу несколько проколов – вы наверняка помните, как Льюис Хэмилтон приехал к победе на трех колесах. После этого FIA решила «подрезать» машинам днища, чтобы в 2021-м снизить нагрузку на резину.

Эти изменения (на бумаге не слишком серьезные и одинаковые для всех) сильно ударили по Mercedes. Концепция с малым углом наклона корпуса, которую много лет с успехом использовали в Брэкли, из-за этого потеряла в эффективности куда больше, чем вариант с «задранным задком».

Поэтому поначалу в Mercedes искали возможность переделать коробку передач таким образом, чтобы увеличить дорожный просвет в задней части машины и компенсировать потери.

Но сделать это оказалось невозможно из-за ограничений омологации: те требовали, чтобы конструкция коробки оставалась такой же, как в июне 2020-го, в момент начала чемпионата. И менять тут что-то было уже поздно.

Тогда в Mercedes решили придерживаться первоначального плана и переделывать носовую часть шасси.

Борьба Льюиса Хэмилтона, Mercedes, и Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, на Гран При Абу-Даби Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Работы продвигались вперед, но довести их до конца не вышло. Когда стартовали предсезонные тесты, стало ясно, что у W12 слишком много проблем, потому главные силы были брошены на комплексные, связанные с разными зонами машины работы по поиску прижимной силы.

Эллиот подтвердил, что дело тогда было вовсе не в балансе шасси, а в общем падении уровня прижима.

«Прежде наша машина доминировала, – объяснил технический директор. – А потому ее баланс имел не такое большое значение для пилотов.

На старте сезона баланс тоже не был главной проблемой, все дело оказалось в существенной потере аэродинамической эффективности.

Невозможно сравнивать ситуацию с другими командами, так как ты никогда не знаешь, что происходит у соперников. Все, что было ясно в тот момент – зимой мы сделали все возможное, но то преимущество, которое было у нас [в 2020-м], испарилось».

Ограничения в использовании аэродинамической трубы и бюджетный лимит вынудили Mercedes сфокусироваться на главном: попытках вернуть прижимную силу, потерянную из-за новых правил на днище. Работами в носовой части в рамках жетона пришлось пожертвовать, но доведя из до завершения.

Стоит отметить, что на презентации, которая состоялась еще до начала тестов, Джеймс Эллисон не лукавил – просто в тот момент он еще не знал, какой оборот примут события в последующие недели.

В итоге Mercedes впервые с начала турбоэры упустила первую строчку по количеству побед за сезон – но все равно отстояла Кубок конструкторов, а титул среди пилотов ускользнул от Льюиса Хэмилтона лишь на последнем круге всего чемпионата…