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Раскрыто: как команды Ф1 добились гибкости днища

Motorsport.com удалось разгадать хитрый трюк, который приносит большую пользу: контрольные планки под днищем машин имеют полости внутри

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Раскрыто: как команды Ф1 добились гибкости днища
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В рамках борьбы FIA против болтанки решено было направить дополнительные усилия на обеспечение жесткости днища, чтобы уравнять силу разных команд и исключить возможность получения несправедливого преимущества.

В последнее время в паддоке частенько звучали подозрения, будто некоторые конструкторы нашли способ на счет использования хитрых технологий повысить гибкость шасси и снизить дорожный просвет, что очень выгодно в плане аэродинамики.

Идея состоит в том, чтобы уменьшить клиренс спереди, но при этом не опасаться, что из-за дополнительного прижима на высокой скорости задок начнет тереться об асфальт. За счет изгиба можно добиться нужной аэродинамической эффективности, при этом меньше опасаться «козления» и повреждения контрольной планки. 

Стоит напомнить, что контрольные планки используются на машинах Ф1 с 1994 года – их ввели после смертельной аварии Айртона Сенны для контроля дорожного просвета. Толщина деревянного элемента составляет 10 мм, в любой момент уик-энда технические инспекторы вправе замерить ее – и если значение окажется меньше 9 мм, пилота может ждать дисквалификация.

Эвакуация машины Шарля Леклера, Ferrari SF21. Гран При Монако 2021 года

Эвакуация машины Шарля Леклера, Ferrari SF21. Гран При Монако 2021 года

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

 

В рамках того исследования, которое FIA проводит в отношении вертикальной раскачки, обнаружилось, что нашлись желающие использовать «серые» зоны регламента.

Первоначально считалось, что добиться лишней гибкости удалось за счет конструкции, которая обеспечивает требуемую прочность в местах проведения контрольных проверок, но допускает деформацию в других зонах. 

Эти подозрения небезосновательны. Стоит вспомнить, что в прежние годы машины Ф1 имели плоское днище, потому в командах традиционно «задирали задок», чтобы за счет этого создать разрежение и повысить прижим. 

Именно поэтому в правилах прописаны ограничения гибкости только для передней части контрольной планки (не более 1 мм у кромки и 2 мм во второй точке замера). Считалось, что дальше планка в любом случае находится выше от земли, и потому контролировать ее гибкость ни к чему, ведь это попросту ни на что не влияет.

Склонение шасси вперед было характерным для машин Ф1 до 2021 года включительно

Склонение шасси вперед было характерным для машин Ф1 до 2021 года включительно

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Такой порядок сохранился и сейчас, хотя по новым правилам дорожный просвет выгодно держать постоянным на всем протяжении, так что задняя часть контрольной планки тоже стала часто контактировать с асфальтом.  

Однако, как стало известно Motorsport.com, но недавнем заседании Комиссии Ф1 были озвучены куда более сложные и хитроумные механизмы, позволяющие обойти регламент.  

Есть серьезные подозрения, что в командах научились использовать круглые прорези в контрольной планке – они предусмотрены регламентом и предназначены для того, чтобы заменять износ последней по окончании сессий.  

Как же работает эта незаурядная схема? Большая часть планки вокруг отверстия остается самой обычной. Но вот в его задней части в толще дерева сделана полость, закрытая со всех сторон.

Когда машина задевает асфальт, планка не стесывается, а сжимается, уменьшая толщину. Обнаружить такую хитрость конструкции на технической инспекции практически нереально.

Контрольная планка под днищем машины Ф1

Контрольная планка под днищем машины Ф1

Фото: Джорджо Пиола

На настоящий момент правила требуют замера толщины планки всего в одной точке отверстия. Но с Гран При Бельгии, когда вступит в силу Техническая директива TD39, порядок контроля изменится.

В предварительной версии документа, который команды чемпионата получили накануне британского Гран При, говорится что «максимальный изгиб [планки] под нагрузкой не может превышать 2 мм, при этом твердость материала в окрестности отверстий должна быть неизменной на расстоянии 15 мм от края как минимум для 75% периметра отверстия».

Это означает, что практика «самосжимающихся» планок должна остаться в прошлом. 

Глава Mercedes Тото Вольф по ходу Гран При Австрии заметил: «Факт в том, что у некоторых команд планки словно исчезают, когда машина задевает асфальт. Причина этого в том, что есть только ограничение износа планки. Но если вся она волшебным образом прячется в днище – налицо нарушение правил. 

Второй момент – сама планка может изгибаться, причем сильнее, чем позволяет допуск. Сейчас это 1 мм. Если планка изгибается сильнее, это тоже дает выгоду.

Думаю, в Спа всем этим трюкам будет положен конец. До этого момента нет возможности контролировать материал. Ну а к будущему году правила станут еще точнее».

Но кто же догадался использовать «полое дерево»? FIA не называет имен, но инсайдеры убеждены – речь о Ferrari и Red Bull. 

«Это полная чушь. Абсолютная чушь, – сказал глава RBR Кристиан Хорнер. – Подозрения в наш адрес – это какая-то ошибка. 

Может, Тото говорит о тех машинах, которые чаще всего видит рядом с собой, я не знаю. Мне сложно судить, но к нашим днищам не может быть никаких вопросов».

В Ferrari же нехотя признали, что новые правила контроля действительно заставят команду пойти на переделки.

 «Из-за новых уточнений кое-то потребуется поменять, – сказал Маттиа Бинотто. – Новее проверки, новые требования, новые спецификации.

Это потребует времени, потому хорошо, что их отложили до Бельгии. Так как дело не в болтанке, то и спешить ни к чему».

Ferrari F1-75, вид снизу

Ferrari F1-75, вид снизу

Иллюстрация: Джорджо Пиола

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