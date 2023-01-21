Раскрыто: как FIA не пустила Херту в Формулу 1

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Сейчас эта история уже забылась, но полгода назад в паддоке активно обсуждали переход Колтона Херты из IndyCar в Формулу 1. Талант молодого гонщика привлек внимание Red Bull, где как раз искали замену Пьеру Гасли, который надумал перебраться в Alpine.

В итоге этот сюжет оказался до обидного коротким. Несмотря на семь побед в главной формульной серии Северной Америки и несомненное мастерство, у Колтона не оказалось достаточного количества баллов Суперлицензии.

Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко просил FIA сделать исключение и учесть класс гонщика, но в других командах Ф1 предсказуемо заговорили о недопустимости нарушения правил.

В итоге к середине сентября в Red Bull отказались от попыток усадить Херту за руль AlphaTauri –благо, на горизонте появился Ник де Врис, который в итоге и получил контракт.

Сейчас стали известны интересные подробности этой истории. Как выяснилось, сторона Херты тоже пыталась обеспечить переход в Ф1. простейшим вариантом на 22-летнего пилота стали выступления в какой-нибудь серии, где можно было заработать недостающие баллы.

Идея была в том, чтобы параллельно со стартами за Andretti Autosport в IndyCar гоняться в одной из «младших» американских серий.

Колтон Херта на частных тестах McLaren MCL35M Фото: McLaren

О деталях этой истории в подкасте Racer to Racer рассказал Скотт Гудьер – вице-чемпион IndyCar 2000 года, который сейчас руководит американскими чемпионатами Ф3 и Ф4.

«В наших сериях гонщики зарабатывают баллы Суперлицензии, – объяснил он. – И в случае победы получишь их даже больше, чем в Indy Lights (главном молодежном формульном чемпионате Америки – прим.ред.).

В Июле со мной связался [отец Колтона] Брайан Херта. Он спросил, может ли Колтон поехать у нас в Ф3, потому что ему очень нужны баллы.

Мы были не против, но FIA не разрешила ему выступить у нас».

По словам Гудьера, в федерации сочли, что гонщик такого уровня станет неравным соперником для молодых гонщиков, при этом даже сами участники чемпионата не имели ничего против такой идеи.

«Понятно, что для них это усложнило бы ситуацию, – объяснил он. – Но команды и гонщики были готовы проявить гибкость. Все понимали, что появление в серии участника уровня Колтона давало им всем возможность продемонстрировать свои способности в соперничестве с одним из лучших гонщиков».

Если суммировать – в FIA отказались идти навстречу Херте и пускать его в Ф1 без нужного количества баллов Суперлицензии, но одновременно не допустили в Ф3, так как его уровень слишком высок для серии, где эти баллы можно было заработать…

Прошлой осенью Колтон принял участие в тестах машины Ф1 с McLaren, а предстоящий сезон проведет в составе Andretti в IndyCar. Учитывая планы Майкла Андретти прийти в Большие Призы, в этой истории еще рано ставить точку.

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