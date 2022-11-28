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Раскрыто: как Ferrari справилась с отказами моторов

Весной и в первой половине лета отказы двигателя на алых машинах стали обычным делом. Но после этого проблемы разом прекратились. Что же сделала команда?

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)
Раскрыто: как Ferrari справилась с отказами моторов
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У решения любой проблемы есть две ключевых точки: во-первых – разобраться, что именно не так, а во-вторых – устранить выявленные сложности. 

Для Скудерии первым тревожным звоночком стал сход лидирующего в Барселоне Шарля Леклера, за этим последовали новые отказы моторов в Баку и Шпильберге. Команде ничего не оставалось, как перевести свои двигатели в не столь агрессивный режим. 

Особенно это было заметно в Мексике и Бразилии – там, где в условиях разреженного воздуха многое зависело от турбины, Скудерии особенно недоставало лошадиных сил. 

После завершения чемпионата в Абу-Даби глава Ferrari Маттиа Бинотто признал: «У нас действительно стало чуть меньше мощности. Мы были вынуждены поступить так».

Но еще интереснее, что в Абу-Даби, как говорят источники, команда вновь повысила отдачу своих моторов. Это было сделано, чтобы проверить те решения, которые отыскали инженеры для решения проблемы. 

В чем же изначально было дело? После анализа сходов стало понятно, что слабым местом силовой установки 066/7 является механизм раннего поджига топлива и его «реактивной» подачи в цилиндры.

Саму эту технологию еще в 2016 году для Скудерии разработали инженеры компании Mahle. Она позволила обеспечить более равномерное воспламенение горючей смеси в цилиндрах – и, как следствие, сократить отставание в мощности от Mercedes. 

К сезону-2022 принцип был доработан, что позволило назвать мотор «супербыстрым». Однако оказалось, что в этом случае нагрузки на свечи зажигания получаются чрезмерными. При этом сейчас внести изменения в конструкцию уже невозможно, так как в Ф1 действует заморозка моторов до конца 2025 года. 

Ferrari по понятным соображениям не раскрывает конструктивные особенности своего мотора, но в общих чертах он работает так: свеча зажигания и инжектор находятся в своеобразном углублении, которое соединяется с камерой сгорания. 

Примерно 2-3% топливной смеси заранее поджигается в этом углублении, причем уровень ее обогащения там гораздо выше, чем в остальном цилиндре. После этого в горящем виде смесь под очень большим давлением впрыскивается в цилиндр, что обеспечивает равномерное воспламенение по всему объему. 

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Фото: Ferrari

Главный выигрыш удается получить за счет того, что горение происходит быстрее, чем при использовании традиционного поджига. 

При этом, так как смесь в цилиндре является довольно бедной, вредная детонация проявляется не столь сильно, то есть можно повышать степень сжатия. Кроме того, в условиях лимита на общее количество горючего (сейчас это 110 кг на гонку) такой механизм сгорания повышает топливную эффективность. 

В своих исследованиях Ferrari зашла максимально далеко: не только достигла максимально разрешенного правилами давления впрыска в 500 бар, но и использовала пять «реактивных поджигов» за каждый цикл работы мотора. 

Неудивительно, что из-за этого температура в той самой предварительной камере достигала заоблачных высок, из-за чего свеча начинала испытывать повышенную нагрузку и в итоге разрушаться. 

Из-за этого инженерам пришлось на время сделать картографию мотора не столь агрессивной. Параллельно поставщик свечей NGK начал поиск более теплостойкого материала для их покрытия. И совместными усилиями кое-что уже получилось придумать. 

Так как регламент Ф1 разрешает доработки моторов для повышения надежности, задача не выглядит нерешаемой. А форма команды в Абу-Даби позволяет поклонникам Скудерии надеяться, что в 2023-м у команды получится обеспечить достаточный ресурс силовых установок, не жертвуя лошадиными силами. 

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