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Раскрыто: как Alfa Romeo запутала всех с задней подвеской C43

Эксперты заметили, что опубликованные командой рендеры имеют отличия от реальной машины, которая тоже мелькнула на кадрах видео

Франко Нуньес
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Раскрыто: как Alfa Romeo запутала всех с задней подвеской C43
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Эта история началась с того, что любители гоночной техники стали внимательно изучать изображения новой машины Alfa Romeo C43, которые команда опубликовала в рамках своей презентации во вторник

В листе технической спецификации шасси, который традиционно сопровождает цитаты пилотов и руководителей, было указано, что новинка, как и ее предшественница С42, оснащена задней подвеской на толкающих рычагах.

На рендерах так оно и было, однако по ходу презентации Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй снимали покрывало с реальной С43 (с отметки 20:20 на видео) – и от взгляда знатоков не ускользнуло, что у нее использованы тяги. 

Это не могло не привести к появлению теорий заговора. Некоторые сразу предположили, что команда пытается всех запутать: зимой она сменила конфигурацию подвески, а чтобы скрыть это, подделала компьютерные изображения. 

Но оказалось, что все еще интереснее.

Презентация Alfa Romeo C43 – реальное шасси

Презентация Alfa Romeo C43 – реальное шасси

Фото: Alfa Romeo

Как оказалось, та машина, что показали по ходу церемонии – это вовсе не С43! Напомним, презентация прошла 7 февраля, за месяц до старта сезона. И в швейцарской команде вместо настоящего шасси, которое просто не было готово к столь ранней дате, использовали высококачественный макет, построенный компанией Memento Exclusives.

Сотрудничество сторон началось еще в 2022 году. Британцы из Memento делают очень качественные копии гоночных машин. Разумеется, дело ограничивается внешним сходством: под кузовными панелями макета ничего нет, а конструкция имеет ряд упрощений. В частности, для макета C43 использовали базу с неверной задней подвеской. 

Alfa Romeo C43: la sospensione posteriore push rod vista dall'alto: si nota il bilanciere

Alfa Romeo C43: la sospensione posteriore push rod vista dall'alto: si nota il bilanciere

Photo by: Alfa Romeo

Alfa Romeo C43 Show car: la sospensione è pull rod

Alfa Romeo C43 Show car: la sospensione è pull rod

Photo by: Alfa Romeo

Более того, ту машину, которая появлялась на кадрах презентации, 21 февраля продадут на олнайн-аукционе F1Authentics. Уже сейчас ее стоимость составляет 81 тысячу фунтов, но ожидается, что окончательная стоимость достигнет £400 тыс.

«Мы рады продолжать партнерство с Alfa Romeo, – рассказал основатель и глава Memento Exclusives Барри Гу. – В новом сезоне оно начинается с копии C43. Это шоу-кар, но по-настоящему гениальное инженерное решение, реализованное нашими собственными силами. 

То шасси, которое снимали для презентации, будет продано с аукциона и займет достойное место в чьей-то коллекции».

Задняя подвеска Alfa Romeo C42

Задняя подвеска Alfa Romeo C42

Фото: Джорджо Пиола

Стоит отметить, что конструкция задней подвески машины из Хинвиля, если опираться на рендеры, получила некоторые доработки по сравнению с 2022 годом. Это связано с новой трансмиссией, которую Alfa Romeo больше не получает от Ferrari, а разрабатывает самостоятельно. 

При этом сама коробка передач осталась той же, что год назад, а вот окружающие ее аэродинамические элементы, включая кожухи рычагов подвески, были модернизированы.

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