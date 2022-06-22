Раскрыто: Ferrari сама осложнила Леклеру гонку в Канаде

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Установка четвертого мотора по ходу уик-энда привела к штрафу для Шарля Леклера и отбросила монегаска в самый хвост стартового поля. Заранее зная о необходимости отыгрывать позиции, Ferrari выбрала своему пилоту конфигурацию шасси с упором на максимальную скорость, однако пилот смог добраться только до пятой позиции – да и то благодаря выезду автомобиля безопасности незадолго до финиша.

Сразу после финиша Леклер назвал главную причину столь невыразительного выступления: ему было сложно обгонять соперников из-за недостаточной тяги на выходе из шпильки на длинную заднюю прямую.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Алекс Элбон, Williams FW44 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

В действительности, этот вопрос несколько сложнее. Если изучить таблицу с максимальной скоростью каждого пилота по ходу гонки, то преимущество F1-75 монегаска не вызывает сомнений: разогнавшись в слип-стриме за соперником, Леклер с открытой плоскостью DRS достиг отметки 342,7 км/ч, тогда как у Макса Ферстаппена (правда, на чистой трассе) машина набрала только 332 км/ч.

Интересно, что для Карлоса Сайнса с более «нагруженной» конфигурацией шасси максимальная скорость составила 331,3 км/ч.

И хотя именно испанец показал лучшее время круга в гонке (1:15.749 на 63-м круге), даже небольшой перевес в темпе не позволил ему хотя бы раз всерьез атаковать соперника на Red Bull.

Сайнс вплотную преследовал Ферстаппена но ни разу не атаковал всерьез Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Но вернемся к Леклеру. Можно было услышать предположения, будто в Канаде Скудерия чуть снизила мощность моторов своих машин, чтобы подстраховаться от проблем, которые уже привели к сходам Шарля в Барселоне и Баку.

«Нет, мы использовали полную мощность, – заверил глава команды Маттиа Бинотто. – И не ожидали новых проблем, хотя в Баку они действительно имели место на очень малом пробеге.

Но в Канаде оба гонщика получили новые двигатели, что дает нам возможность какое-то время не ожидать неприятностей. Если бы не разобрались в причинах прошлых сходов, все было бы куда серьезнее. А так [причина установлена и] в ближайших Гран При можно не опасаться».

Это неплохо, но лишь дополнительно запутывает ситуацию с тем, почему Леклеру было так сложно обгонять.

Заднее крыло машины Шарля Леклера, Ferrari F1-75, для Гран При Канады Фото: Джорджо Пиола

На машине Шарля в Канаде стояло «разгруженное» заднее крыло, которое команда изначально готовила для быстрой трассы в Сильверстоуне. Особенность этой версии в том, что у нее одновременно малый прижим и серьезная прибавка при активации DRS.

Именно потому Леклер был настолько быстр в конце прямой (для сравнения – второе место по максимальной скорости поделили Серхио Перес из Red Bull и Николя Латифи из Williams, оба разогнались до 339,8 км/ч). И все же в середине гонки лидер Ferrari надолго застрял позади Alpine Эстебана Окона.

Так в чем же дело? Как оказалось, в тонких настройках гибридной системы.

Сравнение вариантов заднего антикрыла Ferrari F1-75 на Гран При Канады (Леклер / Сайнс) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, команда выбрала для своего лидера довольно необычную картографию. Бинотто был прав, Ferrari не убавляла мощность своих моторов. Однако система рекуперации в этот раз работала по-особенному.

Так как из-за длины прямой невозможно было сделать так, чтобы кинетический мотор-генератор MGU-K выдавал максимальную электрическую мощность от ее начала до конца, инженеры предпочли сделать ставку на вторую половину разгона.

Расчет был в том, что турбина Ferrari работает не на максимально разрешенных правилами 125 000 об/мин, потому раскрутить ее на выходе из поворота можно будет и частичной энергией. Зато потом машина обеспечит гонщику решающий перевес в скорости перед «эской».

Но в реальности вышло иначе. Потери в первой фазе разгона (особенно на изношенной резине) оказались настолько значительными, что Леклер сразу отставал от соперников – а в дальнейшем, когда набирал максимальную скорость, было уже слишком поздно для атаки, и позиции оставались неизменными.

Между тем, впереди быстрый «Сильверстоун», где эту же задачу предстоит решать заново…

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