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Раскрыто: Ferrari нашла причину схода Леклера в Бахрейне

На машине монегаска по ходу уик-энда сгорели два блока управления двигателем. Все дело было в отказе копеечной детали…

Франко Нуньес
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Раскрыто: Ferrari нашла причину схода Леклера в Бахрейне
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После первой гонки сезона, которая закончилась для Шарля Леклера сходом на 40-м круге, в Маранелло провели анализ, призванный установить детали случившегося.  

Уик-энд в Сахире вообще оказался для Скудерии сродни холодному душу. После неплохой квалификации Леклер претендовал в гонке максимум на третье место, а его напарник Карлос Сайнс и вовсе остался без призового шампанского, пропустив на трассе Фернандо Алонсо на Aston Martin.

Разумеется, после такого выступления должны последовать выводы. И в первую очередь команде было важно установить, что именно случилось с машиной Леклера – ведь это вообще едва ли не первая поломка, которая произошла с SF-23. 

Изначально было известно, что у Шарля отказала электросистема. Более конкретно – сгорел контрольный блок управления двигателем.

Это произошло после того, как на машине утром заменили батарею гибридной системы. Вместе с ней из соображений предосторожности поставили и новые электронные «мозги». Однако это не уберегло от неприятностей. Можно говорить, что в гонке проблемы лишь усугубились.

А раз так, это сгоревший блок является лишь следствием поломки, а не ее причиной. 

Источники в Маранелло рассказали, что в действительности дело был в жгуте проводов. По всей видимости, из-за сильных вибраций и высокой температуры между соседними проводами произошло замыкание.

Стоит отметить, что болельщики со стажем наверняка помнят: в истории Ferrari был довольно продолжительный период, когда команда пыталась скрыть реальные причины поломок и объясняла замыканиями в проводке все, что только можно. 

Но сейчас дело, похоже, действительно в проводах.

Сход Шарля Леклера, Ferrari SF-23

Сход Шарля Леклера, Ferrari SF-23

Теперь механикам предстоит снять с машины Леклера все жгуты и внимательно изучить их, чтобы установить точное место пробоя изоляции и понять, какие еще последствия он мог вызвать.

Кроме того, не исключено, что имела место человеческая ошибка при сборе машины.Ведь проблема проявилась только у Леклера, тогда как вторая SF-23 Карлоса Сайнса работала в штатном режиме все три дня Гран При.

Разумеется, проще всего будет заменить проблемный жгут целиком. В Ф1 обычно поступают именно так, это проще, чем менять отдельные провода. Однако важно знать, что устранен корень проблемы. Если собрать все заново, но блоки продолжат гореть, ничего хорошего в этом не будет.   

По ходу сезона без штрафа можно использовать всего две таких детали. Начиная с третьей, пилот будет терять стартовые позиции. И если новые электронным «мозги» на машину Леклера придется ставить уже в Джидде, начало сезона будет для Ferrari окончательно испорчено. 

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