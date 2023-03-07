Раскрыто: Ferrari нашла причину схода Леклера в Бахрейне
На машине монегаска по ходу уик-энда сгорели два блока управления двигателем. Все дело было в отказе копеечной детали…
После первой гонки сезона, которая закончилась для Шарля Леклера сходом на 40-м круге, в Маранелло провели анализ, призванный установить детали случившегося.
Уик-энд в Сахире вообще оказался для Скудерии сродни холодному душу. После неплохой квалификации Леклер претендовал в гонке максимум на третье место, а его напарник Карлос Сайнс и вовсе остался без призового шампанского, пропустив на трассе Фернандо Алонсо на Aston Martin.
Разумеется, после такого выступления должны последовать выводы. И в первую очередь команде было важно установить, что именно случилось с машиной Леклера – ведь это вообще едва ли не первая поломка, которая произошла с SF-23.
Изначально было известно, что у Шарля отказала электросистема. Более конкретно – сгорел контрольный блок управления двигателем.
Это произошло после того, как на машине утром заменили батарею гибридной системы. Вместе с ней из соображений предосторожности поставили и новые электронные «мозги». Однако это не уберегло от неприятностей. Можно говорить, что в гонке проблемы лишь усугубились.
А раз так, это сгоревший блок является лишь следствием поломки, а не ее причиной.
Источники в Маранелло рассказали, что в действительности дело был в жгуте проводов. По всей видимости, из-за сильных вибраций и высокой температуры между соседними проводами произошло замыкание.
Стоит отметить, что болельщики со стажем наверняка помнят: в истории Ferrari был довольно продолжительный период, когда команда пыталась скрыть реальные причины поломок и объясняла замыканиями в проводке все, что только можно.
Но сейчас дело, похоже, действительно в проводах.
Сход Шарля Леклера, Ferrari SF-23
Теперь механикам предстоит снять с машины Леклера все жгуты и внимательно изучить их, чтобы установить точное место пробоя изоляции и понять, какие еще последствия он мог вызвать.
Кроме того, не исключено, что имела место человеческая ошибка при сборе машины.Ведь проблема проявилась только у Леклера, тогда как вторая SF-23 Карлоса Сайнса работала в штатном режиме все три дня Гран При.
Разумеется, проще всего будет заменить проблемный жгут целиком. В Ф1 обычно поступают именно так, это проще, чем менять отдельные провода. Однако важно знать, что устранен корень проблемы. Если собрать все заново, но блоки продолжат гореть, ничего хорошего в этом не будет.
По ходу сезона без штрафа можно использовать всего две таких детали. Начиная с третьей, пилот будет терять стартовые позиции. И если новые электронным «мозги» на машину Леклера придется ставить уже в Джидде, начало сезона будет для Ferrari окончательно испорчено.
Марко не поверил, что Формулу 1 ждет скучный сезон-2023
Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна
Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна
Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна
Анализ данных: что мы узнали о силе Red Bull, Ferrari и Aston Martin
Анализ данных: что мы узнали о силе Red Bull, Ferrari и Aston Martin Анализ данных: что мы узнали о силе Red Bull, Ferrari и Aston Martin
В Red Bull не оценили тактическую хитрость Ferrari
В Red Bull не оценили тактическую хитрость Ferrari В Red Bull не оценили тактическую хитрость Ferrari
Вассер о нехватке темпа у Ferrari: Дело в настройках, а не в концепции шасси
Вассер о нехватке темпа у Ferrari: Дело в настройках, а не в концепции шасси Вассер о нехватке темпа у Ferrari: Дело в настройках, а не в концепции шасси
Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях
Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях
Почему Леклер не поехал на финальную попытку в квалификации? Вот его ответ
Почему Леклер не поехал на финальную попытку в квалификации? Вот его ответ Почему Леклер не поехал на финальную попытку в квалификации? Вот его ответ
Самое важное:
15 миллиметров. В McLaren объяснили, куда за зиму пропала скорость
15 миллиметров. В McLaren объяснили, куда за зиму пропала скорость 15 миллиметров. В McLaren объяснили, куда за зиму пропала скорость
Хэмилтон: В Mercedes не послушали меня, когда проектировали W14
Хэмилтон: В Mercedes не послушали меня, когда проектировали W14 Хэмилтон: В Mercedes не послушали меня, когда проектировали W14
Запах позволил вычислить хитрость Red Bull
Запах позволил вычислить хитрость Red Bull Запах позволил вычислить хитрость Red Bull
Райкконен выступит на этапе NASCAR в Остине
Райкконен выступит на этапе NASCAR в Остине Райкконен выступит на этапе NASCAR в Остине
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.