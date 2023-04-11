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Раскрыто: что Ferrari предъявит FIA в защиту Сайнса

Motorsport.com стали известны аргументы, которая Скудерия будет использовать на повторных слушаниях по поводу событий после рестарта Гран При Австралии

Франко Нуньес
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Раскрыто: что Ferrari предъявит FIA в защиту Сайнса
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В Маранелло тщательно готовятся к новому разбору столкновения Карлоса Сайнса с Фернандо Алонсо, за которое пилот Ferrari получил пять штрафных секунд и откатился с четвертой позиции о второй десяток. 

В итальянской команде решили, что запросят процедуру повторного рассмотрения эпизода в свете появления дополнительной информации, недоступной судьям изначально. Такое право участникам чемпионата дает статья 14.1.1. Международного спортивного кодекса.

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Порядок повторного рассмотрения разбит на два шага. В первую очередь Скудерии предстоит доказать, что она располагает действительно новыми и действительно существенными доказательствами. Если судьи согласятся с этим, то начнут рассмотрение по существу. 

Видео столкновения со всех возможных ракурсов уже были использованы арбитрами для вынесения первоначального вердикта. После удара в заднее правое колесо Aston Martin Алонсо закрутило и отбросило в барьер, но тот смог продолжить движение и добраться на пит-лейн, куда оставшиеся в гонке пилоты свернули после появления красных флагов. 

Именно там, к слову, Сайнс и узнал про назначенный ему штраф – и высказался по радио, что категорически с ним не согласен. 

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Но что же тогда предъявит команда в качестве новых данных? Как стало известно Motorsport.com, команда собирается использовать данные GPS, в которыч и впрямь есть кое-что интересное. 

Из телеметрии следует, что Алонсо в злополучном повороте тормозил раньше обычного (для сравнения на графике ниже использован 53-й круг), чтобы не столкнуться с Льюисом Хэмилтоном, который был впереди. Саму педаль пилот нажал чуть позже, но тут важно учитывать, что рестарт был дан с места, потому скорость Aston Martin в повороте оказалась чуть ниже обычного.  

К слову, именно из-за более раннего замедления Алонсо Пьеру Гасли пришлось заблокировать колеса, отвернуть в сторону и срезать «эску» по гравию – что вынудило поступить так же и Серхио Переса. 

Взаимное расположение гонщиков на входе в поворот хорошо видно на кадре выше.

Сравнительная телеметрия Фернандо Алонсо на 53-м круге и рестарте Гран При Австралии

Сравнительная телеметрия Фернандо Алонсо на 53-м круге и рестарте Гран При Австралии

Иллюстрация: Маттео Бобби

В то же время, сам Сайнс тормозил в первом повороте даже раньше обычного – и раньше Алонсо. Если бы пилота Aston Martin не было бы на трассе, Карлос наверняка пропустил бы даже Гасли, который в таком гипотетическом сценарии вошел бы в поворот по внешнему радиусу.  

В Маранелло рассчитывают, что эти данные подтвердят, что у Карлоса не было намерений устроить «дайвбомбу» с предельно поздним торможением на внутренней траектории – а контакт между машинами стал прежде всего следствием того, что сам Алонсо начал смещаться в сторону Ferrari, хотя левее у него оставалось свободное место. 

Сравнительная телеметрия Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо на рестарте Гран При Австралии

Сравнительная телеметрия Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо на рестарте Гран При Австралии

Иллюстрация: Маттео Бобби

Сложно предсказывать, что по этому поводу скажут судьи. 

На Гран При Канады 2019 года Скудерия уже попробовала вернуть победу своему пилоту Себастьяну Феттелю, который выехал с трассы в борьбе с Льюисом Хэмилтоном и получил пять секунд штрафа. 

Тогда FIA даже не приступала к повторному рассмотрению, сочтя новые доказательства несостоятельными. Стоит признать, что сейчас в аргументах команды тоже нет ничего сенсационного…

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