Раскрыто: боссы Honda нацелились с 2026 года поставлять моторы Aston Martin
Как стало известно Motorsport.com, японский производитель собирается договориться с Лоренсом Строллом, даже несмотря на тесные связи Aston с Mercedes
В начале февраля FIA зарегистрировала шесть производителей, получивших право строить моторы для Ф1 по регламенту 2026 года. В список вошла и Honda, которая сейчас продолжает сотрудничество с Red Bull, однако уже известно, что оно не будет продолжено после смены регламента, так как «Быки» зимой объявили о новом альянсе с Ford.
Официально Honda покинула Ф1 в конце 2021 года, потому решение вернуться стало для многих неожиданностью – тем более, что пока у концерна нет клиентов в пелотоне, даже потенциальных.
Если исключить заводские команды и Sauber, которая начнет сотрудничество с Audi, в качестве нового партнера японцы гипотетически могли бы рассматривать работу с Williams, McLaren или Aston Martin (вариант с Haas не стоит принимать во внимание даже в теории, учитывая ставку Джина Хааса на партнерство с Ferrari).
Как сообщили источники Motorsport.com, в топ-менеджменте Honda сделали свой выбор. Производитель решил использовать амбиции Лоренса Стролла. Не секрет, что владелец Aston сейчас всерьез раздумывает над будущим сотрудничества с Mercedes. Последние годы его команда не просто использует моторы с трехлучевой звездой, но и получает из Брэкли многие другие детали шасси.
Однако недавнее усиление AMR – сейчас команда идет второй в Кубке конструкторов, уступая лишь Red Bull – позволяет говорить о том, что нынешняя схема начинает исчерпывать себя. Ни один заводской коллектив не будет в восторге от того, что проигрывает собственному клиенту.
Для самой Aston Martin разрыв с Mercedes и переход в лагерь Honda стал бы рискованным шагом. Однако есть основания утверждать, что стороны уже начали первые – самые предварительные – переговоры. Со стороны команды их ведет Мартин Уитмарш, бывший босс McLaren, хорошо знакомый с людьми Honda.
Лоренс Стролл, владелец Aston Martin Racing
Фото: Эрик Юниус
Безусловно, на пути будущего партнерства уже сейчас можно отыскать немало подводных камней. В то же время, ни одно из этих препятствий не является непреодолимым.
Команда Ф1 полностью принадлежит Строллу, тогда как в компании Aston Martin Lagonda ему принадлежит контрольный пакет. Однако своя доля в производителе дорожных машин есть и у Mercedes, что явно усложнит переход в лагерь Honda.
Впрочем, еще в то время, когда он выкупал Racing Point, Стролл разработал довольно гибкую структуру отношений между материнским брендом и командой. В тот момент это требовалось больше по имиджевым соображениям, но сейчас может сыграть на руку новому альянсу с японцами.
Для Aston Martin Racing отказ от сотрудничества с Mercedes – которое было залогом успеха в недавнем прошлом, когда команда из Брэкли доминировала в Ф1 – имеет еще одно очень важное следствие. Это обретение независимости и отход от образа команды-сателлита, которая по умолчанию воспринимается иначе.
Сейчас, когда на базе в Сильверстоуне вот-вот начнет работу собственная аэродинамическая труба, когда там есть все необходимое для разработки коробки передач и трансмиссии, альянс с Mercedes уже не имеет прежней значимости. Потому сценарий сотрудничества с Honda при детальном изучении выглядит далеко не столь удивительным, как на первый взгляд.
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