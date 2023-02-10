Раскрыто: Alfa Romeo показала на презентации фальшивое днище
Как и предполагали эксперты, приподнятая над соседними элементами «гребенка» из девяти крылышек была лишь способом скрыть настоящее решение
Alfa Romeo раньше всех показала свою машину Ф1 для сезона 2023 года, а затем и первой вывела ее на трассу. Валттери Боттас провел обкатку С43 в рамках съемочного дня в Барселоне, после чего передал машину своему напарника Чжоу Гуаньюю.
И хотя команда ограничилась коротким 12-секундным видео в социальных сетях, на котором Боттас выезжает из гаража и катится по пит-лейну, даже этого хватило, чтобы дать ответ на интересующий многих вопрос.
Рендеры, опубликованные в рамках презентации, давали возможность рассмотреть очень странное решение у кромки днища. Небольшие элементы, приподнятые вверх, были собраны в «гребенку», смысл которой вызывал вопросы.
Детали Alfa Romeo C43
Фото: Alfa Romeo
Сразу прозвучали предположения, что это лишь «обманка», призванная скрыть реальную конфигурацию кромки днища. Так как с нового сезона Ф1 клиренс стал на 15 мм больше, эта область машины вызывала повышенный интерес – и раскрывать свое реальное решение в первые дни февраля в Хинвиле, похоже, не захотели.
Машина на видео с тестов явно имеет иное днище. Говорить о его деталях пока сложно, но совершенно точно видно, что никакой «гребенки» на настоящей С43 нет.
Валттери Боттас, Alfa Romeo C43
В рамках съемочного дня по регламенту можно проехать не более 100 км на специальных демонстрационных шинах Pirelli – они гораздо более жесткие по сравнению с гоночными.
Каждая команда вправе провести два таких дня в течение сезона. Есть основания говорить, что некоторые команды – в частности, Williams и Aston Martin – используют оба дня еще до старта официальных тестов в Бахрейне 23 февраля.
Испытания шин 2024 года преподнесли Pirelli неприятный сюрприз
Сегодня пройдет презентация AlphaTauri. А вот ее прежние машины
Самое важное:
Вернь выиграл индийскую гонку Формулы Е после столкновения пилотов Jaguar
Вернь выиграл индийскую гонку Формулы Е после столкновения пилотов Jaguar Вернь выиграл индийскую гонку Формулы Е после столкновения пилотов Jaguar
Видео: Haas VF-23 проехала первые метры по трассе
Видео: Haas VF-23 проехала первые метры по трассе Видео: Haas VF-23 проехала первые метры по трассе
Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение
Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение
Haas показала настоящую машину 2023 года
Haas показала настоящую машину 2023 года Haas показала настоящую машину 2023 года
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.