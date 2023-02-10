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Раскрыто: Alfa Romeo показала на презентации фальшивое днище

Как и предполагали эксперты, приподнятая над соседними элементами «гребенка» из девяти крылышек была лишь способом скрыть настоящее решение

Адам Купер
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Раскрыто: Alfa Romeo показала на презентации фальшивое днище
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Alfa Romeo раньше всех показала свою машину Ф1 для сезона 2023 года, а затем и первой вывела ее на трассу. Валттери Боттас провел обкатку С43 в рамках съемочного дня в Барселоне, после чего передал машину своему напарника Чжоу Гуаньюю.

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И хотя команда ограничилась коротким 12-секундным видео в социальных сетях, на котором Боттас выезжает из гаража и катится по пит-лейну, даже этого хватило, чтобы дать ответ на интересующий многих вопрос. 

Рендеры, опубликованные в рамках презентации, давали возможность рассмотреть очень странное решение у кромки днища. Небольшие элементы, приподнятые вверх, были собраны в «гребенку», смысл которой вызывал вопросы. 

Детали Alfa Romeo C43

Детали Alfa Romeo C43

Фото: Alfa Romeo

Сразу прозвучали предположения, что это лишь «обманка», призванная скрыть реальную конфигурацию кромки днища. Так как с нового сезона Ф1 клиренс стал на 15 мм больше, эта область машины вызывала повышенный интерес – и раскрывать свое реальное решение в первые дни февраля в Хинвиле, похоже, не захотели.  

Машина на видео с тестов явно имеет иное днище. Говорить о его деталях пока сложно, но совершенно точно видно, что никакой «гребенки» на настоящей С43 нет. 

Валттери Боттас, Alfa Romeo C43

Валттери Боттас, Alfa Romeo C43

В рамках съемочного дня по регламенту можно проехать не более 100 км на специальных демонстрационных шинах Pirelli – они гораздо более жесткие по сравнению с гоночными. 

Каждая команда вправе провести два таких дня в течение сезона. Есть основания говорить, что некоторые команды – в частности, Williams и Aston Martin – используют оба дня еще до старта официальных тестов в Бахрейне 23 февраля. 

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