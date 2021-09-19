Раньше Ф1 была лучше? Прост объяснил почему

Советник команды Alpine и четырехкратный чемпион Формулы 1 Ален Прост в очередном выпуске своего нового подкаста «Прост в паддоке» рассказал о том, почему на его взгляд ему все чаще приходится слышать от болельщиков о том, что в прежние времена смотреть гонки было интереснее.

«Ну для начала у нас было больше обгонов, – напомнил Прост. – Но важнее общее впечатление от просмотра гонок. Я спрашивал болельщиков, что на их взгляд изменилось? И в частности мне ответили, что раньше они внимательно следили за гонками, так как всякое могло случится. Например, моторы постоянно ломались, и по белому дыму сзади болида зрители понимали, что произошло.

Раньше не было DRS. Считается, что эта система увеличивает число обгонов. Это так, но из-за DRS обгон порой происходит так просто, что это уже и не гонки. На самом деле очень сложно угодить зрителям.»

Прост также объяснил, зачем современной Формуле 1 так много этапов в сезоне.

«Чемпионату просто нужно больше денег, так как мы потеряли ключевых спонсоров, – сказал Прост. – В мое время повсюду была реклама алкоголя и сигарет и это приносило кучу денег. Именно за этот счет существовали небольшие команды, у которых не было поддержки со стороны автоконцернов.

Теперь этих денег нет, так что идея расширить календарь совсем не глупая. Но нужно понимать, что у сотрудников команд попросту ограничено время. Они и так постоянно переезжают с этапа на этап и хотели бы проводить больше времени с семьями».