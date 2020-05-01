Ссылки на главные киберсобытия гоночного уик-энда можно будет найти в дни гонок на главной странице Motorsport.com.

Виртуальный Гран При Формулы 1

Дата: воскресенье, 3 мая

Время старта: 20:00 по московскому времени

Используемая игра: F1 2019

Трасса: «Интерлагос» (Сан-Паулу, Бразилия)

Победитель предыдущей гонки: Шарль Леклер

Болельщики Ф1 продолжают привыкать к парадоксам: виртуальный Гран При Нидерландов пройдет на трассе в Южной Америке. Причина проста: поскольку голландская гонка вернулась в календарь только в этом сезоне, трассы в Зандфорте нет в выпущенной год назад игре F1 2019.

При этом цифровая копия автодрома уже существует – по ней можно будет промчаться в новой версии официально лицензированного чемпионатом симулятора. Но очень хочется надеяться, что к моменту поступления в продажу игры под названием F1 2020 уже возобновятся реальные гонки.

Главный сюрприз в списке участников – появление экс-чемпиона мира по ралли Петтера Сольберга. Он выйдет на старт за рулем виртуального болида Renault. Норвежец легок на подъем и весел нравом – и наверняка сможет изрядно повеселить болельщиков, если по примеру других киберпилотов запустит стрим в Twitch. 45-летнему спортсмену может с этим помочь еще один раллист по фамилии Сольберг – 18-летний сын Оливер.

Шарль Леклер и в гонках побеждает чаще всех, и стрим у монегаска самый популярный Фото: Charles Leclerc

Список приглашенных знаменитостей пополнит Алессио Романьоли – капитан футбольного «Милана». Что касается действующих пилотов Формулы 1, то они продолжают относиться к кибергонкам прохладно. На старте таких гонщиков будет пятеро – то есть даже меньше, чем в прошлый раз.

Отказниками стали пилоты McLaren, которых в принципе можно понять. На предыдущей гонке Карлос Сайнс на первом же круге улетел в отбойник – и поехал дальше как ни в чем не бывало. А Ландо Норрис, один из наиболее активных киберпилотов в мире, во всех трех виртуальных Гран При испытывал проблемы с подключением к игре.

Зато на старте будет Шарль Леклер, который в одни ворота выиграл две гонки из трех. Весьма высока вероятность, что нас ждет третья подряд уверенная победа монегаска. После чего останется развлекать себя отрывками из стримов – вроде того, когда пилот Ferrari, не вылезая из-за руля, переоделся в банан.

Виртуальный мотоциклетный Гран При Испании

Дата: воскресенье, 3 мая

Время старта: 16:00 по московскому времени

Используемая игра: MotoGP 20

Трасса: Херес (Испания)

Победитель предыдущей гонки: Франческо Баньяя

Мотоциклетный чемпионат мира в эти выходные станет первым, официально подключившим к виртуальным заездам юниоров. Если Формула 1 предпочитает включать в программу Гран При заездами с участием известных киберспортсменов, в рамках мотоциклетного Гран При Испании на старт гонок поддержки выйдут пилоты классов Moto2 и Moto3. Правда, в отсутствие среди них Макара Юрченко – россиянин этот сезон пропускает – отечественным болельщикам поддерживать там особо некого.

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Фабио Куартараро, главная сенсация прошлого сезона MotoGP, на цифровых трассах пока не блещет Фото: MotoGP

Формат основной гонки уже привычен: большинство команд выставляет на старт по одному пилоту, некоторые отдают места конкурентам. В итоге на старте 11 пилотов, абсолютное большинство из которых – постоянные участники чемпионата мира. Топ-команды представлены братьями Маркесами, Мавериком Виньялесом и Данило Петруччи; попытается повторить успех в предыдущей гонке Франческо Баньяя.

Валентино Росси в этот раз предпочел остаться в роли зрителя: по словам итальянца, с джойстиком в руках он чувствует себя не особо уверенно – и поэтому без особого сожаления отдал место в гонке своему напарнику, более быстрому на кибертрассах.

Последний этап турнира IndyCar iRacing Challenge

Дата: суббота, 2 мая

Время старта: 21:30 по московскому времени

Используемая игра: iRacing

Трасса: овальная трасса в Индианаполисе (США)

Победитель предыдущей гонки: Ландо Норрис

Пожалуй, самая главная кибергонка этих выходных. Во-первых, заезды цифрового IndyCar традиционно представительны: одних чемпионов заокеанской серии на старте будет пятеро. Во-вторых, когда гонка проходит на самом знаменитом овале в Индианаполисе и является решающей – это втройне интересно (тем более, что такого не бывает в реальности).

В-третьих, во второй раз на старт выйдет Ландо Норрис. Его дебют в виртуальном IndyCar закончился победой – но то было на знакомой по Формуле 1 трассе в Остине. Сможет ли британец быть в лидерах и на непривычном ему овале?

Зрителям виртуального IndyCar стоит быть внимательными: расцветка машины Ландо Норриса (на фото) весьма похожа на дизайн болида трехкратного чемпиона мира Скотта Диксона Фото: Chris Graythen - Getty Images

Следить за этой гонкой можно будет в том числе по телевизору: прямую трансляцию с русскоязычным комментарием будет вести канал Viasat Sport.

Второй этап турнира World RX Esports

Дата: воскресенье, 3 мая

Время старта: 16:00 по московскому времени

Используемая игра: DiRT Rally 2.0

Трасса: Монталегре (Португалия)

Победитель предыдущей гонки: Маттиас Адиэльсон

От виртуальных заездов на трассе ралли-кросса, которые проходят при поддержке проекта Motorsport Games, остаются весьма позитивные ощущения – сказываются короткая дистанция заездов и традиционный для чемпионата мира накал борьбы. Победителем в первой гонке киберсезона вышел малоизвестный шведский раллист – в то время как действующий чемпион Тимми Хансен стал только пятым.

Без традиционных для кибергонок курьезов тоже не обошлось: на старте одного из заездов один из пилотов взял отбойник на таран, не успев пересечь линию старта – похоже, просто не сразу разобрался, где у его руля нулевое положение.

Второй этап турнира Formula E Race at Home Challenge

Дата: суббота, 2 мая

Время старта: 17:30 по московскому времени

Используемая игра: rFactor 2

Трасса: еще не объявлена

Победитель предыдущей гонки: Максимилиан Гюнтер

Большинство виртуальных аналогов престижных гоночных серий пока выглядят не слишком серьезно, но кибергонки Формулы Е смотрятся наименее серьезными из всех. Болиды бьются об отбойники, особо не теряя в скорости, а пилоты толкаются еще охотнее, чем в настоящих гонках. И периодически устраивают полноценные завалы. Может быть, на мониторе чего-то не разглядеть – но пока кажется, что группа из двух десятков обычных болельщиков будет выглядеть на трассе не хуже.

Многие считают машины Формулы Е слишком прочными – мол, из-за этого пилоты не боятся идти на контакт. Но цифровые машины с помощью настроек сделаны просто неубиваемыми! Фото: FIA Formula E

Особо порекомендовать очередной этап можно разве что поклонникам марки BMW. Выступающий за нее Максимилиан Гюнтер выиграл обе уже состоявшихся гонки – и фанаты машин с пропеллером на логотипе вполне могут рассчитывать на новый триумф.

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Также в эти выходные можно посмотреть:

- в субботу, начиная с 13:30 по Москве – гонка чемпионата VLN

- в воскресенье, начиная с 15:00 по Москве – гонка DTM (на автомобилях 1992 года)

И не забывайте, что за последними новостями в сфере гоночных игр и киберспорта можно следить на сайте проекта Motorsport Games.