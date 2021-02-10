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Ралли или NASCAR? Райкконен о карьере после Ф1

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Ралли или NASCAR? Райкконен о карьере после Ф1
Автор:
, редактор

Кими разменял пятый десяток, но с гонками не намерен завязывать даже после Ф1

41-летний Кими Райкконен в этом году проведет свой 19-й сезон в Формуле 1. Финн пока не говорил, станет ли этот год для него последним в Ф1, но отметил, что покинув чемпионат может заняться множеством других гонок.

«Есть много интересных вещей, которыми я мог бы заняться, но я не думаю о них, пока остаюсь в Ф1, – цитирует Райкконена голландский журнал Formule 1. – Не знаю, будет это ралли, NASCAR или что-то совсем другое».

Райкконен провел два сезона в чемпионате мира по ралли (WRC) в 2010-м и 2011-м годах, когда брал паузу в Ф1. Его лучшим результатом стало пятое место на Ралли Турции-2010. В NASCAR финн провел одну гонку в 2011 году.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен
Автор Иван Матушкин

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