Ральф Шумахер обеспокоился судьбой топ-команд Ф1

Из-за отмены гонок команды Формулы 1 в 2020 году недополучат отчисления от FOM по итогам чемпионата. Считается, что это ставит под угрозу самые бедные коллективы. Однако бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер предупредил, что не стоит недооценивать опасность и для топ-команд.

«Сейчас пора уже волноваться не только насчет маленьких, но и насчет больших команд, – сказал Шумахер в эфире немецкого телеканала Sky. – Никто не сможет предсказать, что будет с крупными концернами. Речь идет о тысячах сотрудников, занятых в Формуле 1, которым нужно кормить свои семьи.

У Ferrari в Италии есть проблемы поважнее подготовки к первой гонке в июле. Нам же остается только надеяться, что все это закончится очень скоро.

С точки зрения финансов сложнее всего ситуация, к примеру, у Williams и Haas. Не знаю, как они выкрутятся. Но они первые в зоне риска».