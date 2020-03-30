Ральф Шумахер обеспокоился судьбой топ-команд Ф1
По мнению бывшего пилота Формулы 1, проблемы автоконцернов могут привести к уходу лидеров спорта из чемпионата
Из-за отмены гонок команды Формулы 1 в 2020 году недополучат отчисления от FOM по итогам чемпионата. Считается, что это ставит под угрозу самые бедные коллективы. Однако бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер предупредил, что не стоит недооценивать опасность и для топ-команд.
«Сейчас пора уже волноваться не только насчет маленьких, но и насчет больших команд, – сказал Шумахер в эфире немецкого телеканала Sky. – Никто не сможет предсказать, что будет с крупными концернами. Речь идет о тысячах сотрудников, занятых в Формуле 1, которым нужно кормить свои семьи.
У Ferrari в Италии есть проблемы поважнее подготовки к первой гонке в июле. Нам же остается только надеяться, что все это закончится очень скоро.
С точки зрения финансов сложнее всего ситуация, к примеру, у Williams и Haas. Не знаю, как они выкрутятся. Но они первые в зоне риска».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ральф Шумахер
|Автор
|Сергей Иванов
Ральф Шумахер обеспокоился судьбой топ-команд Ф1
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