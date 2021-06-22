Льюис Хэмилтон одержал в семи Гран При три победы и заработал 119 очков. Валттери Боттас, выступая на такой же машине, еще ни разу не финишировал выше третьего места, а по очкам уступает напарнику в два с лишним раза.

После слабой гонки в Баку финн вновь дал поводы для критики, заняв только четвертое место в прошедший уик-энд во французском Ле-Кастелле.

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На фоне растущей волны слухов о возможности замены Боттаса на Джорджа Расселла – кто-то говорит, что это произойдет с 2022 года, а другие допускают замену пилота Mercedes даже по ходу нынешнего сезона – глава команды Тото Вольф по ходу уик-энда сначала исключил возможность перестановок в составе до зимы, но позже заметно подлил масла в огонь, назвав собственные слова лишь шуткой.

По мнению бывшего пилота Ф1, а ныне эксперта Ральфа Шумахера, ход нынешнего сезона стал тем катализатором, который может ускорить увольнение Валттери.

«Mercedes оказалась в новой для себя ситуации, – объяснил немец в эфире Sky Германия. – Все последние годы у них не было реальных соперников из других команд.

Из-за этого каждая ошибка становится серьезной проблемой. Мы видели, сколь важную роль играет Серхио Перес [в Red Bull] – он дает Максу Ферстаппену возможность реализовывать твою тактику. Боттас в этом компоненте выглядит не столь здорово»

Ральф добавил, что пока финский пилот не дает Mercedes оснований для своего увольнения по ходу чемпионата. Но возможности сделать еще один шаг назад у него уже нет.

«Если Боттас будет каждый раз выступать на таком уровне, как в Монако или хотя бы как здесь [во Франции], я не вижу оснований для его увольнения, – объяснил 45-летний эксперт. – Но вот если он сдаст еще больше, то этот вопрос точно станет актуальным.

При этом лично я на его месте не стал бы так сильно критиковать команду по радио. Однако у него, видимо, были на это свои причины».